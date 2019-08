První zápas a hned kapitán? Musíme naplnit kasu, říká pardubický Látal

Látal se do statistik poprvé zapsal už ve třetí minutě, když se podílel na gólu Patrika Poulíčka, a ve dvanácté sám parádním bekhendem pod víko překonal hradeckého brankáře Marka Mazance, čímž zvyšoval na 3:0.

„Co se týká toho mého gólu, tak to byla fantastická práce celé lajny. Dobře mě našel Juraj Mikuš a já už to měl jednoduché. Neříkám, že jsem to čekal, ale bekhend je moje silná stránka,“ říkal po utkání Látal.

I přesto, že byl v úvodním zápase Memoriálu Zbyňka Kusého zvolen kapitánem, na čestné vhazování během zahajovacího ceremoniálu se za Dynamo postavil Tomáš Rolinek. A je jasné proč.

„Je začátek sezony a v kabině máme prázdnou kasu, takže každé utkání bude kapitánem někdo jiný, abychom ji rychle naplnili.“ vysvětloval Látal.

Hned na první pokus se to Pardubicím dařilo celkem slušně. Premiérovými střelci byly také posily Radoslav Tybor (2x) a Corey Locke, jenž navíc v nadstavbě zařídil vítězný nájezd a bonusový bod pro domácí.

Těžko říct, jestli pardubický pokladník vybírá i za asistence, ale pokud ano, za dvě mu dlužil také nový první centr Robert Kousal. „A ještě byli ke mně taky dva asistenti, takže by kasička mohla být plná celkem rychle,“ doplnil výčet Látal.

První zápas v nové sezoně si hodně užíval. „Dosud jsme proti sobě hráli jen na tréninku, takže jsme se na to všichni těšili a utkání jsme si užili,“ povídal Látal. O to víc, když Pardubice po první třetině vedly 4:0 a prakticky bylo hotovo...

„Byli jsme však nuceni hrát pořád naplno, protože stále děláme hlavně na kondičce a trenéři točili tři lajny. Takže jsme do toho šlapali, i když už bylo rozhodnuto,“ přibližoval Látal.

Výhra v derby vždycky potěší, každopádně na memoriálu Zbyňka Kusého není na oslavy čas. „Druhý den je ráno trénink a hned zápas,“ poukazoval Látal na to, že Dynamo včera večer hrálo další utkání proti ruskému Chabarovsku, které skončilo po uzávěrce strany.

V ostatních duelech Vladivostok porazil Znojmo 4:1 a padl s Košicemi 4:5. Již v pondělí, první den memoriálu, Hradec přehrál Chabarovsk vysoko 7:0.