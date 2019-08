Fandové chtějí vidět posily? Ať přijdou v úterý, zve pardubický Lubina

„Zbyněk si to za svou práci zaslouží. Jsem přesvědčený o tom, že nebýt jeho, tak se pardubický hokej nenachází tam, kde je,“ říká hlavní trenér Dynama Ladislav Lubina.

Memoriál začíná již v pondělí utkáním Hradce s ruským Chabarovskem (v 18.00 v ČPP areně), Pardubice do něj vstoupí v úterý v 19.00. Hrát se bude derby s Mountfieldem.

„Je mi jasné, že fanoušci rádi uvidí v akci naše nové posily, takže je rád na toto úvodní střetnutí pozvu,“ řekl Lubina. Pardubice tak patrně do zápasu půjdou ve výrazně silnější sestavě, než ve které se proti Hradci prezentovaly minulý týden na Mountfield Cupu (2:4).

„Naším záměrem ovšem zůstává zapojit do memoriálu co nejvíce hráčů. Máme v týmu kluky na zkoušku, další hokejisté zase bojují o základní sestavu pro extraligovou sezonu... Všichni dostanou prostor nás přesvědčit o tom, že si své místo zaslouží,“ slibuje Lubina.

Dynamo od konce července testovalo celkem osm hokejistů pozvaných na try out, dva obránce a šest útočníků. Z nich pak uspěli tři, kterým Pardubice prodloužily zkoušku ještě o týden právě pro Memoriál Zbyňka Kusého: útočníci Radovan Bondra, Filip Kuťák a Švéd Johan Lorraine. V jeho případě je to hlavně kvůli tomu, že se hned v úvodu try outu zranil a ještě se neukázal.

„Je to snad jen lehčího rázu. Johan sem přiletěl až ze Švédska ve snaze porvat se o svou šanci a jsme připraveni mu na domácím turnaji dát prostor,“ říká sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka.

Oproti loňsku, kdy se prvního ročníku memoriálu zúčastnily čtyři týmy včetně Pardubic, se jich tentokrát na východě Čech předvede šest. Domácí Dynamo doplní zmíněný Hradec, Znojmo, Košice a dva účastníci ruské KHL Chabarovsk a Vladivostok.

„Rozšíření turnaje je krok správným směrem. Pro diváky se bude určitě jednat o velmi zajímavé duely, navíc každý zápas s týmem KHL je pro ně a hlavně pro hráče atraktivní a prospěšný. Totéž platí pro nás trenéry,“ říká Lubina, jenž na domácím memoriálu zažije letošní zápasovou premiéru na lavičce Dynama.

Předešlý Mountfield Cup v Hradci totiž dvaapadesátiletý kouč sledoval pouze ze sky boxu. Všechna utkání Pardubic začínají v 19 hodin a Východočeši je odehrají ve speciálních dresech vyrobených pro memoriál, které půjdou po jeho skončení do aukce.