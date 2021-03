Jen blázen by čekal krátkou sérii. Hradecký Smoleňák jde znovu přetlačit Liberec

„Byla asi v play off nejpodařenější, kterou jsem v kariéře sehrál. Pamatuji si skoro všechno, jako kdyby to bylo před půl rokem a ne před třemi lety,“ přiznává čtyřiatřicetiletý hokejista.



K čemu se vaše vzpomínky, vedle toho, že jste postoupili, nejvíc váží?

Liberec tehdy měl fantastický tým a my s ním sehráli fantastickou sérii. Vedli jsme 2:0 na zápasy, pak jsme zase 2:3 prohrávali a vyrovnávali u nich v zápase, v němž jsme rozhodli úplně na konci. A nakonec to dotáhli v sedmém zápase k postupu. Vůbec bych se nezlobil, kdybychom to zopakovali i letos.

I kdyby to znovu byla práce na sedm zápasů?

Klidně. Hlavně ať tam někdo dá gól klidně až po 400 minutách, třeba Petr Koukal, a jedeme domů.

Myslíte, že série bude zase tak dlouhá?

Myslím, že jen blázen soudí, že bude krátká. Já navíc předpokládám, že to z obou stran bude řežba o každé střídání. My jsme na to připraveni a těšíme se.

Hokejové čtvrtfinále * Hradecký Mountfield se v něm ve čtvrtek poprvé utká s Libercem, hraje se na jeho ledě (19.00), hned v pátek se tam hraje znovu (17.00). * V Hradci se určitě bude hrát v pondělí a v úterý, případné další zápasy jsou na programu 26. března (Liberec), 28. března (Hradec) a 30. března (Liberec). hraje se na čtyři vyhrané zápasy. * Mountfield se po příchodu do Hradce s Libercem v play off střetne podruhé, před třemi lety rovněž ve čtvrtfinále vyhrál 4:3 na zápasy.

Když bylo jasné, že jdete na Liberec, poznamenal jste, že se střetnou dva týmy, které váže zvýšená rivalita. Kde se vzala?

Myslím si, že ta opravdová se táhne asi od té série, o které jsme mluvili. Ta měla všechno, byl to hokej v play off se vším všudy a od té doby cítím, a myslím si, že i oni, že mezi námi něco je. Jen škoda, že u toho nebudou diváci, jak naši, tak liberečtí to vždycky dokázali pořádně vyhecovat.

S kým z libereckých hráčů se na ledě hlavně od té doby nejvíc hecujete?

Určitě se Šmíďákem (obránce Ladislav Šmíd), se kterým se znám dlouhá léta. I když to na ledě tak nevypadá a nic si nedarujeme, mimo led jsme kamarádi.

Jak vypadá taková slovní přestřelka mezi kamarády v tak prestižním zápase?

Tam padá naprosto všechno. Vtipné je ale to, že si po zápase napíšeme nebo zavoláme a všechno, co bylo na ledě, necháme tam, jsme kámoši.

On je však po operaci a hrát nebude, což by mohla být výhoda vašeho týmu.

S tím souhlasím, protože takový frajer se těžko nahrazuje. Na druhé straně mě mrzí, že bohužel hrát nemůže, protože to je top hráč, s kterým se poměřit na ledě je vždycky výzva, je hodně dobrej. Tak mu alespoň na dálku přeju, aby se dal brzy dokupy.

Dali jste si navzájem vědět, když bylo jasné, že vaše týmy budou ve čtvrtfinále hrát právě proti sobě?

Jo jo, něco proběhlo v tom smyslu, že se opakuje nějaká historie. Bohužel bez něj.

Přesto asi o ostré souboje a půtky díky svému hernímu stylu nepřijdete, kdo Šmída právě v tomhle nahradí?

Tohle nejde říct, oni hrají náročný hokej všichni.

V play off se s Libercem potkáte po třech letech, dají se porovnat týmy tehdejší se současnými?

Když se podíváme na náš tým dříve a nyní, výrazně jsme omladili. A kdybychom se podívali zpětně na hru, viděli bychom, že i za tak krátkou dobu se zase trochu posunula, všechno je rychlejší a fyzicky náročnější.

V jaké kondici po předkolové sérii půjdete do čtvrtfinále vy sám a váš tým?

Já si myslím, že nám předkolo, i když jsme se mu chtěli vyhnout, mohlo pomoct. Jednak jsme mohli hrát, jednak jsme stihli postoupit v nejkratším možném čase, takže jsme nějaké síly ušetřili. A zpětně vidím, že pro nás bylo dobré, že máme tři těžké zápasy v nohách a že jsme snad našli i naši hokejovou identitu, tedy to, co bychom chtěli hrát.

Takže se zápasy s Litvínovem jste spokojeni nejen proto, že jste postoupili?

Určitě v nich byly pasáže, kdy jsme odvedli dobrou práci, předvedli řadu dobrých věcí. Na druhou stranu jsme museli být opatrní, protože Litvínov byl nebezpečný. Přesně to, co v play off potřebujete, jsme si vyzkoušeli.

Hradecký kapitán Radek Smoleňák vlevo slaví gól, smutní Oskars Cibulskiskis z Litvínova.

A co Liberec jako soupeř?

Jsme natěšení, protože to je výzva. Jde o dlouhodobě kvalitní tým, zápasy s ním jsou dobrý a těsný, bude to o pár chybách, nebude to jednoduché ani pro jednoho.

Favorit tedy jasný není?

Vůbec nedokážu říct, jestli někoho pasovat na favorita. Spíš to je na někom jiném, třeba na sázkových kancelářích. (smích) My jen víme, že to chceme urvat za každou cenu.