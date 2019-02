Neměli jsme co ztratit, řekl po vítězství v derby třinecký Vrána

Ale prohrávali jste 0:3.

Byli jsme, nechci říct vlažní, ale netlačili jsme se tolik do brány. Vítkovice jsou kvalitní mančaft a nebylo to jednoduché za stavu 3:1. Ale do třetí třetiny jsme si řekli, že máme zápas až ve středu a nemáme se na co šetřit. Vletěli jsme na to a vyšlo to, dali jsme gól v přesilovce, hned srovnali a otočili.

Co vám scházelo?

Nehráli jsme to, co jsme chtěli, neudrželi jsme se na kotouči v útočném pásmu. Vítkovice čekaly na brejkové situace, mají na to kvalitní mančaft. Bylo dobře, že jsme nedostali více gólů. Pak jsme si řekli, že z naší strany tam bylo málo agresivity do brány, málo přímočarosti, to jsme změnili a vyšlo to.

Co říkáte atmosféře zápasu?

Zápas byl skvělý, mělo to náboj, byla spousta lidí, super atmosféra, Kdybychom se potkali v play off, mělo by to grády.