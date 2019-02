Nevím, jestli máme máchat rukama, zlobil se vítkovický Lev

„Rozhodčím nemám nic za zlé, ale aby hráč takového formátu, jako je (Martin) Růžička, začal po doteku jedné ruky hokejkou před devíti tisíci fanoušků mávat, aby to rozhodčí viděli... No nevím, to abych v každém souboji křičel, že mě drží,“ zlobil se Lev.

„Nemyslím si, že se to dělá. Furt se tady zmiňuje nějaká fair play... Ale na druhou stranu se asi snaží pomoct týmu. Když to tak hraje, ať to tak hraje,“ podotkl Lev.

„Mám tam modřinu, byla to normální sekera,“ hájil se třinecký forvard Martin Růžička.

„Takových seker dostanu – a nejen já, ale všichni hráči – za celý zápas padesát, sto, možná více. Jestli máme máchat rukama, nevím... Nevím, co k tomu více říct,“ doplnil Jakub Lev.