Straka si pochvaluje návrat domů. Atmosféra v Plzni mě vždy pohltila, hlásí

„Strašně se těším, až zase nastoupím před plzeňskými fanoušky,“ vzkázal Straka, který s Plzní před čtyřmi roky slavil extraligový bronz.

Vrátil jste se domů po dvou letech, jak k tomu vlastně došlo?

Probíhala nějaká jednání, ale trochu se to protahovalo. Řešilo se nejen složení kádru, ale i jiné věci kolem. Nakonec jsme se dohodli a já si toho strašně vážím. V Plzni jsem vyrůstal a začínal tady s hokejem, znám to tu velice dobře. Jako malý jsem chodil na zápasy a pamatuji si, jak mě ta atmosféra vždycky pohltila. Člověk se rád vrací do známého prostředí.

V sestavě se potkáte i s dalšími navrátilci, těšil jste se o to víc?

Ano. Vrátil se Kuba Lev nebo Míra Indrák, všichni se známe hodně dlouho. S některými kluky jsem hrál už v juniorce. Je super, že jsou tady odchovanci, takové to zdravé jádro. Věřím, že je to dobrá cesta a dokážeme z toho vytěžit co nejvíce.

Jak zpětně hodnotíte své působení v Litvínově?

Byl jsem tam dva roky a za tu dobu se událo hodně věcí. V Litvínově se třikrát měnil trenér, bylo hodně i dalších změn. Své působení jsem si určitě takhle nepředstavoval, ale toho odchodu zpětně nelituji. Vím, jaké okolnosti mne k tomu vedly a to rozhodnutí bych udělal znovu. Šel jsem do toho a dopadlo to, jak dopadlo.

Věříte, že vám návrat domů pomůže?

Vracím se po sezoně, která z mé strany nebyla vůbec dobrá. Ale v Plzni se mi vždycky hrálo dobře a já doufám, že na to navážu. Každý zápas, který mohu odehrát před našimi fanoušky, je pro mě velký zážitek. Strašně se teď těším, že to zase budu moci zopakovat.

Před dvěma týdny začala příprava na ledě, bylo těžké znovu nazout brusle?

Na ledě je to úplně jiný pohyb než na suchu. První tréninky nebyly nijak extra brutální, ovšem když to člověk dělal poctivě, tak se trochu zapotil. Šlo o to zase si zvyknout na hokejku a puk. Hodně kluků zkoušelo novou výstroj a chvíli trvá, než si to sedne. Já si vzal jen nové rukavice, to nebyl žádný problém.

S jakými ambicemi půjdete do nové sezony?

Doufám, že se budeme pohybovat ve vyšších patrech tabulky. Ale loňská sezona ukázala, jak je liga strašně vyrovnaná. Všechny týmy jsou silné, mají kvalitu. Třeba poslední Kladno dokázalo bodovat kdykoliv s kýmkoliv. Všichni museli být ve střehu, nikdo neměl nic jisté.

Těšíte se hodně na novou sezonu?

Já jsem měl ve druhé polovině té minulé zranění, tak jsem to doléčoval a na led moc nechodil. Dával jsem se dohromady, abych pak mohl hlavně dobře trénovat v letní přípravě. A to se povedlo. Do začátku ligy ještě zbývá více než měsíc, bude ještě dostatek tréninků a kromě nich nás čeká dost přípravných zápasů.