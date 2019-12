Olomouckého útočníka Koloucha štvou chyby: Sráží nás blbé góly

Cíl měli kohouti jasný. „Chtěli jsme navázat na předchozí výhru, abychom se odrazili zespodu tabulky,“ povzdechl si autor jediné trefy Mory. „Bohužel se nám to nepodařilo. Paradoxně z našeho tlaku vznikla jejich vítězná branka. To nás teďka strašně sráží. Dostáváme blbé góly, ale musíme jít dál, dívat se dopředu a vyhrát další utkání.“

Stejně jako před týdnem v Brně také v Hradci dostala Olomouc rozdílový gól po obří chybě urostlého zadáka Davida Škůrka. Minusové body očekávané opoře mančaftu naskakují povážlivým způsobem.

Už jich posbíral dvanáct. Částečně to však vyvažuje ofenzivou a jedenácti kanadskými body (3 + 8).

Na začátku třetí třetiny chtěl střílet od modré čáry z první, jenže kotouč trefil jen patkou hole a útočník Matěj Chalupa ujel do rozhodujícího nájezdu. „Bohužel místo střely na bránu mu to sjelo, odrazilo se to Chalupovi přímo do jízdy a už bylo těžké ho dohonit. Ať naši beci dělali, co mohli, už s tím nedokázali udělat nic,“ litoval Kolouch.

Kohouti do zápasu povzbuzení vítězstvím 3:1 nad Třincem vstoupili vlažně, v úvodní třetině vystřelili jen dvakrát, ale ve druhé patnáctkrát a začínali přebírat otěže.

„Je pravda, že jsme do utkání nevstoupili ideálně, byli jsme zakřiknutí. Nevím, jestli je to tím, že se nám tolik nedaří a nemáme sebevědomí, jaké bychom chtěli mít. Byl tam přílišný respekt k soupeři. V kabině jsme si něco řekli a bylo vidět zlepšení, ale nestačilo to, abychom si odvezli nějaký bodík,“ štvalo Koloucha. „Od první do poslední minuty to bylo hodně vyrovnané utkání. Věděli jsme, o co hrajeme,“ připomíná desáté místo v tabulce.

V pátek doma proti předposlednímu Litvínovu potřebují zabrat naplno. Kolouch pozoruje na mančaftu, že se zvedá a zase připomíná srdnatou partu válečníků.

„Poslední zápasy hrajeme vyrovnané, o gól, o dva. To je náš styl hokeje. Musíme padat po hlavě do střel, být důrazní, nepříjemní. To je naše cesta. Věřím, že se od toho můžeme odrazit. Nebyl to nepovedený zápas. Chybí nám trošku štěstíčka, ale věřím, že se to brzy otočí.“