Hokejisty Olomouce opět srazila velká chyba obránce Škůrka

Poslední klíčový zákrok nedělního podvečera předvedl Mazanec v čase 59:38, kdy chytil teč clonícího Jana Knotka a odmítl tak prodloužení.

Olomouc povzbuzená pátečním domácím vítězstvím 3:1 nad Třincem se po ospalé první třetině dostala do vedení ve 32. minutě, kdy se prosadil centr Petr Kolouch po krásné přihrávce zadáka Vyrůbalíka před brankoviště. Kolouch zvládl během střídání reparát, chvíli předtím zblízka výtečného Mazance nepropálil. Avšak dojel si pro kotouč do rohu, vyměnil si ho s Vyrůbalíkem a napodruhé slavil.

„Věděli jsme, že Olomouc přivezla z venku spoustu bodů a že hraje velmi dobře. Potvrzovala to i tady, navíc šla v polovině zápasu do vedení a my jsme ještě víc znervózněli,“ uznal Martinec.

Domácí to však nezlomilo a hned v následující přesilovce vyrovnal Červený. Dostal nahazovanou přihrávku od Pavlíka, nastavil čepel a zamířil přesně mezi betony Lukáše.

Rozhodující moment vyrovnané bitvy přišel v čase 43:35. A pro Olomouc to byl pech. Obránce David Škůrek chtěl střílet od modré čáry z první, jenže kotouč trefil jen patkou hole a útočník Matěj Chalupa ujel do nájezdu. Zadák Švrček už neměl nárok prostor zavřít. Chalupa sólo zakončil pěkným blafákem – opět mezi betony Lukáše.

„Chtěli jsme potvrdit vítězství a odrazit se od spodní části tabulky, ale takové blbé góly nás sráží,“ povzdechl si Kolouch. Škůrek neprožívá šťastné období, podobný kiks spáchal už na začátku týdne v Brně a rovněž z toho byla rozdílová branka.

„Chtěl vystřelit, ale naštěstí pro nás mu sjel puk z čepele, takže jsem si ho jen vzal a jel,“ líčil Chalupa. „Hlavně jsem byl překvapený, že najednou jedu tak sám, že mě nikdo nenapadl. Snažil jsem se kličku natáhnout tak, aby se puk dostal mezi nohama brankáře do branky, což se naštěstí povedlo.“

Hradec začal výrazněji bodovat, včera to byla jeho třetí výhra v posledních čtyřech zápasech.

Tentokrát proti srdnatému soupeři, jenž jej mohl v tabulce dotáhnout na rozdíl jediného bodu. „O to je výhra cennější, kolem sedmého osmého místa, kde jsme, je to hodně u sebe,“ všímá si Chalupa. „Těžké utkání. Strašně moc si toho vážíme a jsme rádi, že jsme vyhráli konečně dva zápasy po sobě.“

To olomoucký trenér Zdeněk Moták hlesl: „Ve třetí třetině jsme domácí kromě té jedné chyby k ničemu nepustili, jenže nebereme nic.“