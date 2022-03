Vyšleme ty nejsilnější a půjdeme Vary porazit, plánuje pardubický Král

Pardubice budou favoritem, sebevědomí fanouškům dodává i fakt, že loni, taktéž v předkolové sérii, Dynamo Vary vyřadilo 3:1 na zápasy. Na den přesně jim navíc před rokem doma nadělilo výprask 11:3.

„To jsem si ani neuvědomil. Ten zápas se nám extrémně povedl, v první i druhé třetině jsme dali pět gólů, byl to extrém. Vůbec nad tím ale takhle nepřemýšlíme, tentokrát půjdeme trpělivě za tím, abychom byli aktivní a měli dobře pokrytý zadek. Jestli to bude 2:1, nebo 6:2, je úplně jedno,“ říká šéf pardubické střídačky Richard Král.

Bude letošní série proti Varům v něčem jiná?

Nevím, pořád platí, že oba týmy zůstaly plus minus stejné. Vary mají stále hru založenou na pěti šesti extrémně rychlých hráčích a asi se nemáme moc čím překvapit. Bude rozhodovat kvalita a větší nasazení od jednoho ze soupeřů.

Vary ovšem tentokrát nebudou hrát doma. (V jejich aréně bylo zřízeno uprchlické centrum, Vary nastoupí v Chomutově.)

Nějaký vliv to určitě mít může, ale v Chomutově už nastoupily v posledním utkání základní části a zvládly ho (s Litvínovem 3:1), takže uvidíme. Pro nás může být plusem minimálně lepší a kratší cesta na zápas.

Dynamu Pardubice začíná předkolo play off. První zápas s Energií Karlovy Vary hraje doma v pátek od 18 hodin.

S jakou náladou jdete do předkola po těžkém závěru základní části?

Doufám, že s bojovnou. Nakonec se nám podařilo vyhrát alespoň jeden zápas a i ty dva předtím už byly velice dobré. Tým se nějakým způsobem poskládal, takže věřím, že to bude dobré.

Před sezonou se spoléhalo na tři kvalitní útoky, ale vypadl Matěj Blümel, na góly dlouho čeká Matej Paulovič a formu navíc nepotvrdil ani Ondřej Roman. Takže zase budete spoléhat jen na dvě pětky, do toho bude asi nějaký čas potřebovat Anthony Camara...

Všechno to vyplývá z té poslední čtvrtiny. Vezmu to od Nového roku: odešel Jakub Nakládal, pak se během měsíce zranil Michal Hrádek, Jan Kolář a Dennis Robertson, což jsou čtyři stabilní beci ze šesti. Na měsíc pak vypadl Robert Říčka, před olympiádou Matěj Blümel a Anthony od konce ledna nebodoval. Buďto byl zraněný, nebo měl stopku, nebo dohrál ve třetí minutě. Tihle hráči nejdou nahradit, nemáme zas tak široký a silný kádr, který by si s tím najednou poradil.

Je fakt, že i jiné týmy s tím měly problém.

Když to potkalo Spartu, tak prohrála deset zápasů z jedenácti, Třinci zase odjeli lidi na olympiádu a prohrál čtyři zápasy z pěti. Všude se to těžko nahrazuje, nám do toho navíc ještě skočilo Vrchlabí, které mělo od února prioritu. Mladíci, kteří by tu třeba hráli, tak šli zachraňovat první ligu a my používali juniory. Možná, že jsme to i trochu podcenili, pak to bylo těžké nastartovat. Faktorů bylo hodně, nechceme se vymlouvat, protože určitou roli hrálo i naše uspokojení. Jeden čas jsme měli nějakých patnáct bodů náskok a vypadalo to, že dopadne čtvrtfinále. Pak jsme se sekli a klukům se to dostalo do hlav.

V jakém stavu je váš kádr teď?

Chybí nám už akorát Robertson, Blümel a teď na marodku na chvíli přibyl Marek Hecl, kterého asi nebudeme moci využít minimálně v prvním zápase. Ale jinak jsme kompletní. Postavíme to nejsilnější, co máme, a půjdeme porazit Karlovy Vary.

Aktuálně se nabízí dva pohledy na situaci - prakticky bez přestávky jdete do předkola, ale taky jste mohli deset dní stát, čekat na soupeře pro čtvrtfinále a doléčit všechny šrámy.

I tohle jsme řešili. Každá situace by měla pro a proti. Vyhráli jsme poslední zápas, takže je možná lepší jít hned hrát a potvrdit to, ale na druhou stranu do čtvrtfinále by třeba mohl nastoupit Blümel, takže by bylo lepší odpočívat. Těžko říct, jsou to jen spekulace. Situace je taková, že jsme skončili pátí a čeká nás předkolo. Co by bylo, kdyby..., v tom nemá cenu se babrat.

Ztráta přímého postupu do čtvrtfinále už tedy přebolela?

Nemělo co přebolet, prostě to dopadlo takhle. Pět minut po zápase ve Zlíně jsme se dozvěděli, že jdeme hrát předkolo, a od začátku s tím pracujeme.

Přesto ale budete asi trochu pod tlakem.

Na to jsme tady zvyklí, v Pardubicích se neodpouští žádná porážka. Během té špatné série jsme zkoušeli všechno možné, byly tam dva zápasy, které se opravdu hrubě nepovedly, ale jinak to většinou bylo o gól. Nemáme být z čeho zkroušení. Těžké to samozřejmě bylo, každý to měl v hlavě. I my trenéři jsme přemýšleli, jestli tady ještě budeme, nebo ne. Snažíme se dělat maximum a věřím v dobrý konec. Jsem rád, že jsme dostali šanci to dojet do konce.