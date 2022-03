S Třincem výborný zápas. Vracíme se do hry, těší pardubického Košťálka

„Naším úkolem je odjet do Zlína pro jasné tři body, ale bohužel víme, co nás čeká. Že musíme ještě doufat v další výsledek někde jinde,“ povzdechl si pardubický obránce Jan Košťálek, jenž je nejproduktivnějším bekem celé ligy.

Pro zubožené Dynamo, které prohrálo posledních osm utkání v řadě, jde o velmi těžké momenty. Před sezonou vyhlásilo jasný cíl zakončit základní část nejhůře na čtvrtém místě, a i kdyby dnes Zlín rozstřílelo třeba 7:1, Budějovicím k přímému postupu do čtvrtfinále stačí „jen“ jakákoliv remíza.

„Je to těžké. Teď je to hodně o psychice a musíme přiznat, že současnou situaci v hlavách máme. Proti Třinci jsme ale už ukázali, že se snažíme to tolik neřešit a soustředíme se především na to, abychom se vrátili k naší hře,“ uvažoval Košťálek.

Oceláři byli posledním soupeřem Pardubic, v neděli v enteria areně vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech a zastavili minisérii dvou proher v řadě bez vstřeleného gólu. Pardubická mizérie je o poznání delší a porážka od Třince ji ještě protáhla, podle Košťálka je ale i bod dobrý.

„Byl to od nás výborný zápas. Opět jsme předvedli náš hokej a ukázali jsme, že se vracíme zpátky do hry,“ těšilo jej.

Neúčast ve čtvrtfinále by zabolela, daleko horší by však pro Pardubice byly pokračující špatné výkony v předkole, které by po dalších třech případných prohrách už definitivně znamenaly konec sezony.

„Ve Zlíně musíme vyhrát, ale ani tak sezona zdaleka není ztracená. Klukům už jsem říkal, že medaile se dá udělat i z předkola, a když budeme hrát jako s Třincem a v Olomouci, tak určitě můžeme uspět,“ klidnil situaci kouč Richard Král.