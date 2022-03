Předkolo play off: Pardubice si zahrají proti Varům, Liberec čeká Kometa

Předkolo se hraje na tři vítězné zápasy, maximálně je tak možné sehrát pět duelů. Všechny série se budou hrát vždy ve stejný den. Termíny zápasů jsou následující: pátek 11. března, sobota 12. března, pondělí 14. března, úterý 15. března a čtvrtek 17. března.

Časy, v nichž se budou utkání hrát, zatím známé nejsou. Záleží totiž na domluvě držitelů televizních práv, kteří si mohou rozvržení zápasů určit.

Čtvrtfinálové série poté začnou v sobotu 19. března. Přímými postupujícími mezi nejlepší osmičku soutěže jsou Hradec Králové, Třinec, Sparta a České Budějovice, které udržely v dramatické koncovce čtvrtou příčku.

Pardubice (5.) - Karlovy Vary (12.)

Naprosto rozdílné příběhy. Zatímco Pardubice až do poslední chvíle doufaly, že se předkolu vyhnou, pro Karlovy Vary jde o velice příjemný konec základní části.

Energie porazila v závěrečném kole Litvínov a poskočila na dvanáctou příčku. Dynamo doufalo, že České Budějovice podlehnou Hradci, jenže Jihočechům nakonec k uhájení čtvrtého místa stačil i jediný bod.

V základní části byla vzájemná střetnutí vyrovnaná. Dvakrát se ze tříbodového zisku radovali karlovarští hokejisté, dvakrát zase ti pardubičtí.

„Jdeme do předkola s hlavou nahoru a budeme plnit náš cíl. Vary jsou známý soupeř, víme, na které hráče si máme dát pozor,“ pronesl pardubický asistent trenér David Havíř.

Plzeň (6.) - Mladá Boleslav (11.)

Pořádně nevydařený závěr dlouhodobé soutěže má za sebou Plzeň, která přišla o pozici v elitní čtyřce. Vzhledem k tomu, že jako jediná měla všech 56 utkání dohraných už v neděli, dopředu věděla, že ji nemine předkolo.

Vyčkávala pouze na jméno soupeře, jímž je nakonec Mladá Boleslav. Ani Středočeši však momentálně neoplývají ideální herní pohodou.

V sezoně na tom byla o něco lépe Boleslav, která opanovala dvě vzájemná utkání v základní hrací době. Plzeň rovněž vyhrála dvakrát, v jednom případě se však radovala až v prodloužení.

Liberec (7.) - Kometa Brno (10.)

K poslednímu kolu přistoupily oba celky naprosto rozdílně. Liberec si v plné sestavě zastřílel proti Vítkovicím, kterým nadělil šest branek, a poskočil na sedmou příčku. Kometa naopak odjela do Olomouce bez největších opor, což se projevilo především tím, že neskórovala ani jedinkrát.

Brňanům se podařilo v základní části porazit Liberec hned ve třech případech. Naposledy v pátek, kdy si ze severu Čech odváželi vítězství 3:2.

„Liberec znám dobře, pasoval jsem ho před sezonou do první čtyřky. Je to houževnatý, nepříjemný tým a stále podle mě patří do špičky. Těším se na sérii a věřím, že to bude parádní hokej,“ sdělil Jiří Kalous, trenér Komety.

Hlavním problémem pro brněnský celek je v probíhajícím ročníku defenziva. Dařilo se mu však ve chvílích, kdy duel skončil po šedesáti minutách nerozhodně. Připsal si hned deset triumfů za dva body.

Vítkovice (8.) - Olomouc (9.)

Série, která vypadá na papíře nejvyrovnaněji. Vítkovice nasbíraly v sezoně více vítězství než porážek, i přesto však mají negativní skóre. Olomouc zase disponuje Davidem Krejčím, jednou z největších hvězd ligy.

Hanáci měli na konci základní části společně se Spartou nejlepší formu, za posledních pět zápasů nasbírali patnáct bodů, nezaváhali ani jedinkrát.

Ve vzájemných utkáních na tom byli ovšem o něco lépe Vítkovičtí. První střet v sezoně sice prohráli, další tři však ovládli a nepovolili Olomouci už ani bod.

„Vítkovice měly horší start do soutěže, pak ale posílili. Bude to pro nás těžký soupeř,“ popisoval protivníka olomoucký kouč Zdeněk Moták.