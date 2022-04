Nedopatření, ke kterému dochází... Obhájce titulu zmrazil nevídaný kiks

„Káca nás drží celé play off. Víceméně v každém zápase chytí dva góly,“ řekl třinecký útočník Ondřej Kovařčík.

„Takové góly padají,“ vyjadřoval sounáležitost i další třinecký forvard Marko Daňo.

„Nepoložilo nás to,“ oddechl si kouč Václav Varaďa. „Říkal jsme klukům, že když do toho dají vše, tak vyhrají. A to se stalo.“

Konejšivá slůvka putovala k jednatřicetiletému Kacetlovi, jenž na začátku úterního pátého finále proti Spartě prožil noční můru, která budí ze snů snad všechny hokejové gólmany.

Třinecká aréna se v osmé minutě ještě nedoradovala z úvodní Daňovy trefy, když Kacetlovi vypadlo z lapačky nahození Davida Němečka od sparťanské brány.

„Na středu jsem viděl hráče, chtěl jsem mu to dát. Trošku se mi to zvedlo, potom přišla drobná teč, zaplavalo to a spadlo to tam,“ vykládal Němeček. Gól ani neviděl. „Jel jsem střídat. Viděl jsem kluky zvedat ruce, tak jsem je zvedl taky.“

Kacetl se po chybě opíral o horní tyčku a zíral do prázdna. Uklidňoval ho spoluhráč Nestrašil. A kotel Sparty škodolibě skandoval: „Díro! Díro!“

Až do úterka byl přitom třinecký gólman postrachem útočníků v play off. Pochytal přes 94 procent střel, průměr držel na 1,27 inkasovaného gólu za zápas. Brilantní numera!

Proti Spartě ale po laciné brance Kacetl najednou nebyl v pohodě. Po zákrocích se rozhlížel, zda mu puk nevypadl z výstroje. Nechytil i další dva pokusy, které nepatřily do kategorie nechytatelných.

„Určitě to nebylo tak, že jsme si před zápasem řekli, že to budeme střílet přes celé hřiště. Stane se to jednou ze sta nahození,“ přibližoval sparťan Němeček. „Určitě jsme chtěli střílet v útočném pásmu od modré čáry, druhý gól tak dokonce i padl. A pak i třetí. Cesta byla střílet od modré.“

Nedopatření, které se Kacetlovi stalo potřetí

Kacetlovi se muselo honit hlavou, že gól po střele ze soupeřovy poloviny inkasoval potřetí za poslední rok a půl. Navíc na stejném stadionu. A do stejné brány.

Loni v lednu ho z vlastního obranného pásma propálil sparťan Jurčina, čímž Oceláři ztratili výhru v základní hrací době.

Do posledního silvestrovského vydání byste zařadili i Kacetlovu prosincovou hrubku, kdy inkasoval 13 sekund před koncem třetí třetiny po dalekonosné ráně plzeňského Čerešňáka, po níž Třinec prohrál 2:3.

Tentokrát jeho tým obří kiks mrzet nemusel. Kacetl chyboval v úvodu mače. A času na nápravu habaděj.

Váhavého Kacetla navíc v úterý dokonale zastoupili spoluhráči z pole. Trefili se dohromady sedmkrát. Domácí nepůsobili jako tým, který se do finále probránil.

Třinecká palba vyhnala na počátku druhé třetiny sparťanského gólmana Hudáčka z brankoviště. Na střídačku pár minut po něm zamířil i Kacetl.

Mlčky seděl. Hleděl ke stropu. Bylo znát, jak si úterní výkon vyčítal.

„Je to život, tohle se stane,“ uklidňoval třinecký Ondřej Kovařčík. „Museli jsme ho podpořit tím, že dáme další góly, takhle jsme mu to museli vrátit.“

Vyžehlit krpu může Kacetl ve čtvrtek, od 19.00 se hraje v pražské O 2 areně šesté finále, po němž Třinec může slavit třetí titul v řadě. Jen zůstává otázkou, zda se do brány nepostaví Marek Mazanec. Kacetla v úterý zastoupil. A neinkasoval.

„Půjde tam gólman, o kterém jsem přesvědčený, že to zavře. A když to nezavře, půjde tam ten druhý a ten to bude chtít zavřít. Tak to ve sportu chodí,“ pravil třinecký trenér Varaďa.