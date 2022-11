Zmrazil Třinec a posunul Olomouc na třetí místo. Velká úleva, hlásil Navrátil

„Spadlo to ze mě. Je to velká úleva,“ těšily Navrátila góly, jichž dal dosud pět. „Minule v Karlových Varech jsem měl asi třikrát gól na hokejce a nic, což šlo i vidět i na mých emocích.“

To vzteky roztřískal hokejku. Tentokrát se mohl radovat. „Říkali jsme si, že to tady ukopeme, že se budeme za každého stavu rvát. Zítra máme volno, takže jsme se vydali ze všech sil,“ prohlásil.

Byl to ale hodně urputný hokej. Souhlasíte?

Určitě. Třinec má velmi zkušený tým a dobrý. Bylo těžké se přes jejich hráče prosazovat, ale naštěstí jsme to zvládli.

Ale i přes vás se domácí těžce probíjeli...

(směje se) To nevím, to se musíte zeptat jich. Ale asi jo.

Bylo důležité, že jste ubránili všechny tři třinecké přesilovky?

Rozhodně. Dívali jsme se na ně na videu, věděli jsme, že je mají silné, mají střelce, které jsme ubránili.

Ondřej Kacetl inkasuje v utkání s Olomoucí.

Vnímali jste, že je to přímý souboj o třetí místo?

Na to jsme se nedívali. Brali jsme to jako každý zápas a tak jsme se na něj i připravovali.

Zvláštní utkání to bylo pro třineckého trenéra Zdeňka Motáka, který poprvé po pěti letech, co vedl Olomouc, proti ní nastoupil. Jaké to pro vás bylo?

Neřešili jsme, jestli proti nám stojí ten, či onen trenér. Spíše pro naše trenéry to bylo pikantnější. Pro mě osobně moc ne. Ale porazit jsme ho samozřejmě chtěli. Že by to ale bylo něco více, to ne. My jsme hlavně šťastni, že jsme ten zápas zvládli.