Třinecký kouč Moták po Olomouci: Utahaný výkon, hlavně v první třetině

Za výhru by Moták rád zaplatil i dvojnásobek Pět sezon budoval hokejový tým Olomouce. A včera se poprvé po těch letech trenér Zdeněk Moták proti němu postavil. Jako kouč Ocelářů Třinec. „Těšil jsem se na kluky, na Honzu (majitel a trenér Olomouce Jan Tomajko – pozn. red.), na trenéry, na realizační tým,“ řekl třinecký kouč Zdeněk Moták po včerejší prohře 2:3. Nemá i on podíl na tom, že Olomouc v Třinci vyhrála, když ji předtím úspěšně vedl? Neporazil vlastně sám sebe? „Kdepak. Jsou tam zkušení trenéři, je to zkušené mužstvo, silné a velice dobře poskládané,“ namítl Moták. „Samozřejmě že na tom zásluhu má,“ kontroval Jan Tomajko, který přiznal, že výhra nad Motákovým Třincem bude olomoucké trenéry něco stát. To Zdeněk Moták ušetří odměnu, kterou pro hráče vypsal za vítězství. Výši neprozradil, ale pousmál se: „Vyhrát, tak bych rád zaplatil i dvojnásobek.“