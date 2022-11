Přesilovky konečně jako pomoc. Měli jsme lepší pohyb a bojovnost, říkal Tomajko

Led zůstal díky početným ochranným vrstvám nepoškozený a kohoutům seděl.

Dokonce natolik, že Hanáci využili dvě přesilové hry, leč byli v této herní disciplíně před nedělnímzápasem suverénně nejhorší. Výběru kouče Jana Tomajka notně pomohl liberecký Petr Jelínek, který se nechal v prostřední části vyloučit dvakrát a na začátku poslední dvacetiminutovky dostal za nesportovní chování ke dvěma minutám i osobní trest a Liberec šel do třech.

To se psala 46. minuta, na ukazateli skóre svítil stav 2:1 pro domácí a Liberec toužil po vyrovnání. Aby také ne, vždyť tým z Podještědí jako jediný napříč extraligou ještě nezískal na ledě soupeře tři body.

Jenže hned 28 vteřin po začátku dvojnásobné početní výhody se do kotouče opřel olomoucký kapitán Jiří Ondrušek a propálil vše, co mu stálo v cestě – 3:1.

„Měli jsme daleko lepší pohyb a bojovnost, než tomu bylo v předchozích zápasech,“ hodnotil Tomajko s odkazem na předchozí dvě prohry. Třikrát v řadě Olomouc v letošní sezoně ještě neprohrála a podobný scénář si početná návštěva v Plecharéně nepřipouštěla.

Klub ve spolupráci s olomouckou fakultní nemocnicí nabídl lístky všem dárcům krve, kteří letos alespoň jednou darovali krev či plazmu. A proto všech 4 390 diváků odcházelo nadmíru spokojených. Od ucha k uchu se spokojeností usmíval také olomoucký útočník Lukáš Nahodil. Na druhý i třetí gól přihrál a čtvrtý vsítil do prázdné branky při power play soupeře. Tímto počinem se stal teprve třetím olomouckým hráčem, který v letošní sezoně dosáhl alespoň tří bodů v jednom zápase.

První asistenci přichystal ve čtrnácté minutě druhé třetiny, kdy po jeho přihrávce skóroval tvrdou přesilovkovou ránou Tomáš Dujsík.

„Hráli jsme přesilovky v jiném uskupení, teď je to trošku provizorní, tak jsem dostal příležitost i já, trochu se s tím sžívám,“ přiblížil Dujsík. „Jsem tam od toho, abych střílel, což nakonec vyšlo.“

Nakonec ano, jenže předtím Dujsík dvakrát zamířil pouze do zadního mantinelu. „Druhá rána sedla také, věděl jsem, že potřebuju jen trošku seřídit mířidla. Před třetí už jsem viděl dobře postaveného Knotka, který dobře blokoval,“ ocenil Dujsík.

Dle něj bylo důležité, jak Olomoučtí dokázali zareagovat na dvě porážky. Díky třem bodům se tak stále drží v první čtverce. V dalším snažení bude Hanákům pomáhat nová posila – útočník Karel Plášek, který přichází z farmy kanadského Vancouveru Canucks. „Je to hrozně dlouho, co jsem s ním hrál v Brně. Ale je to výborný hráč, rychlý. Určitě bude přínosem,“ myslí si Dujsík.

Další zápas ho čeká už v úterý. Postaví se do boje proti svému bývalému trenérovi Motákovi, Morávku přivítá mistrovský Třinec.