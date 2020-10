Olomoucký Gřeš po prvním extraligovém gólu: Cílem je hrát nepříjemný hokej

„Body jsme ztratili v obraně, tam nás Hradec Králové jednoznačně přehrál. Ztráceli jsme zbytečně puky na modrých čarách a soupeř z toho těžil,“ mrzelo čtyřiadvacetiletého útočníka, který na Hané rozšířil početnou kolonii vítkovických odchovanců.

Rozhodla první třetina, ve které měl Mountfield velkou herní i střeleckou převahu. Z čeho pramenila?

Určitě jsme je nepodcenili, Hradec hraje výborný hokej, proto je tam, kde je. Trestali ale skoro všechno, plus my jsme si nedokázali žádné šance připravit. Proto to tak dopadlo.

Byl zápas po třech gólech rozhodnutý?

Určitě ne. Bohužel jsme nepokračovali tak, jak bychom chtěli a jak nám trenéři řekli. Proto jsme body rozdali. Taková ztráta se samozřejmě dotahuje těžko, my jsme ale měli už jen takové záblesky. Musíme se z toho poučit a do dalších zápasů vstoupit lépe.

Zdálo se, že nestíháte rychlostně ani v soubojích. Už se do zápasu nedalo dostat zpět?

Vždycky to jde, můžou tam spadnout jeden dva rychlé góly a zápas je o něčem jiném. Bohužel tentokrát to tak nebylo, nějak nám to nejezdilo. Byli všude dřív, naopak my jsme měli problém si dát nahrávku. Musíme na tom zapracovat.

Kde začít? Hradec jednoznačně dominoval.

Těžko říct, co bychom mohli udělat jinak. Dopadlo to, jak to dopadlo a vezou odsud tři body. Musíme se podívat na video, co jsme mohli udělat jinak, a připravit se na příště.

Hradečtí přiznali, že jejich taktika byla cpát vše do brány.

Góly byly podobné, nahozený puk, nepokrytý hráč před brankou a dorážka. Takhle dnes góly padají.

Vy jste se trefil poprvé v extralize. Povzbudilo vás to?

Za stavu 1:5 je to možná spíš lehká náplast. Tři body jsme jim tady nechali.

Máte puk na památku?

Ano, schoval jsem si ho. Mám všechny puky od prvních gólů v jednotlivých ligách.

Gól může být signál, že už si na extraligu zvykáte. Je tempo proti Chance lize o hodně vyšší?

Ze začátku to bylo určitě jiné, ale už se začínám aklimatizovat. Musím si víc věřit, pak to může jít jen nahoru.

Gřešova čísla 115 Tomáš Gřeš posbíral za čtyři sezony v 1. lize 115 bodů za 55 gólů a 60 nahrávek. 1. První gól v extralize vstřelil ve 4. zápase za Olomouc, k tomu má 9 startů za Vítkovice.

V útoku jste s juniorem Bambulou a zkušeným Burianem. Jak vám funguje souhra?

S Honzou Bambulou se známe už nějakou dobu, hráli jsme spolu v Havířově, takže nám to sedí. Vilém nás učí co a jak, pomáhá nám a myslím, že jsme v lajně zatím spokojení a budeme tak hrát dál.

Co vám kladou trenéři na srdce?

Že jsme tam od toho, abychom dělali ostatním nepříjemný hokej. Nabádají nás, ať co nejvíc střílíme a hlavně nedostat gól. Od toho jsme tady. No a občas taky dát gól.

To se vám teď povedlo. Jak se srovnáváte se situací, kdy se mění program zápasů ze dne na den a nevíte, jestli budete hrát?

Moc se na to nemůžeme dívat, pak by nebyla nastavená hlava na zápasy. Musíme do toho jít s tím, že se hrát bude. Je na pánech na ministerstvu, jak se rozhodne, my s tím nemůžeme nic dělat.

Jen hrát pro tu tisícovku fanoušků, která doteď mohla přijít. Potěšilo vás, že i přes porážku zatleskali?

Fanoušci jsou tu úžasní, chodí, jak se dá a jak jsou nastavená pravidla. Kolik jich může přijít, tolik jich přijde. Vytvářejí nám tu úžasnou atmosféru i v tom limitu a za tu podporu jim děkujeme.