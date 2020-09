Knotek se už zase kření. Díky jeho povstání vyzrála Olomouc na Pardubice

Především povstání elitního centra Jana Knotka, který dvěma góly řídil vydřené vítězství 3:2 nad Pardubicemi. Obyčejně vysmátý 32letý útočník se kření poslední měsíce hlavně na malého synka. V hokeji tolik radosti neprožíval. Kvůli nespecifikovanému zranění v minulém ročníku paběrkoval. Nemohl si ani zacvičit, nabrat sílu, jež je pro jeho důrazný styl zásadní.

A tak po dvou třicetibodových sezonách se těžko smiřoval s deseti kanadskými body. A do toho ještě ten otravný covid, jehož měl Knotek plné zuby.

„Pěkně mě štve,“ utrousil. „Hokej bez lidí není ono.“ V pátek se však dokázal nachystat k dobrému výkonu. Dvakrát našel prostor u brankoviště a rozhodl o výhře.

Nejprve v čase 34:03 poslal kohouty do vedení 2:1 precizní tečí nahození zadáka Ondruška. Vítězný zásah zaznamenal ve 44. minutě.

Tentokrát pálil zápěstím od modré bek Škůrek a Knotek z těžkého úhlu bekhendem zametal přesně.

Pak roztáhl paže i úsměv dokořán, zapomněl na pandemii a zase měl čirou radost z hokeje.

Po odchodech klíčových útočníků Irgla s Musilem musí opět vzít rozdílovou roli. A první trefy v sezoně jen pomohou. Olomouci přinesly ve třetím kole druhou výhru.

Nerodila se lehce, ačkoli už po 70 vteřinách Hanáci vedli. Největší letní posila Lukáš Kucsera vysunul na křídle Jana Káňu, jenž švihem na vrcholu pravého kruhu těsně nad ledem načapal pardubického brankáře Kantora.

Na konci první třetiny ale hostům vyšel rychlý brejk z vlastního pásma; Kousal vyřešil přečíslení dvou na jednoho ideální přihrávkou na Tybora, který bez potíží z pravé strany zavěsil na zadní tyč.

Potom už úřadoval Knotek, jemuž trenéři našli zase místo v prvním útoku s dravými křídly Tomečkem a Handlem. „Jsme rádi, že jsme si vytvořili náskok. Za stavu 3:1 jsme měli další šance,“ podotkl olomoucký kouč Jan Tomajko.

Mora měla i štěstí, když pardubická posila z Colorada Martin Kaut trefil povedenou střelu ve třetí třetiny tyčku Konrádovy branky. To samé se dvě vteřiny před koncem druhé části povedlo už i Válovi.

Konrád se vyznamenal při Kautově ráně v přesilovce z levé strany.

V 54. minutě ho však překonal bruslí vlastní zadák Valenta, když tečoval Hollandovo nahození.

„Zase jsme dostali gól z ničeho. Koncovka pak byla hodně nervózní. Jsme rádi, že jsme ji zvládli a udrželi těsný náskok,“ oddechl si Tomajko. „Teprve od stavu 3:1 pro domácí jsme začali hrát poměrně solidně. Snížili jsme, ale na víc to bohužel nestačilo. Nad tím, proč jsme měli takový začátek zápasu, dumáme,“ přemítal trenér Dynama Michal Mikeska.

Nač přišel? „Nemůžeme říct, že by se hráči nesnažili, ale ještě neděláme správně věci, které by ve hře měly být vidět. To nás stojí síly, vyloučení a obdržené góly.“

Olomouc vysokým napadáním zvládla bezpečně pardubickou hru bez brankáře a potěšila alespoň tisícovku poskakujících fanoušků.

„Věděli jsme, že Pardubice budou bojovné a budou výborně bruslit. Navíc kvůli počasí nebyl ani led excelentní, takže jsme se s tím museli vypořádat,“ ocenil Tomajko vybojovaný triumf.

V neděli zkusí omlazená Mora překvapit v Třinci. Potvrdí smíšek Knotek návrat formy?

Góly se zdají být na v trudomyslných časech fajn vzpruhou.