Hlava o spolupráci s legendou: Motej se mi tam, říká mi Jágr

„Snažím se od Plekiho a Džegra stále učit. Pracovat na chybách, které pořád dělám. Cítím se dobře a jsem hlavně vděčný za důvěru, za icetime, který dostávám. Fakt hraju hodně a snažím se to nepokazit,“ svěřil se Hlava po nedělní výhře 4:3 nad Českými Budějovicemi, ke které přispěl dvěma zásahy.

Se šesti góly je top kanonýrem Rytířů v extralize, se 13 body druhým nejproduktivnějším mužem týmu za Plekancem a před Jágrem, svými parťáky z elitního útoku.

Co mu slavná osmašedesátka radí? „Ono je to různé. Říká, ať bruslím, ať se mu tam motám, taky ať se mu tam nemotám, je to každé střídání jinak,“ směje se 27letý forvard. „Ale je vidět, jak je do toho Jágr pořád zapálený a jak je stále aktivní na ledě i na střídačce.“

Ale to i Hlava. Osobně lepší období v extralize ještě nezažil. „Změnil jsem svoje myšlení. V Chomutově jsem hrál ve čtvrté lajně, chodil na led na pár minut a hrozně si to bral. Pouštěl jsem si to do hlavy, zbytečně jsem si ji zadělával a nehrál jsem vůbec uvolněně,“ líčí. „Pak jsem šel zkusit extraligu do Karlových Varů, ale nevyšlo to. V 1. lize v Chomutově jsem se znovu rozehrál a v Kladně potom dostal důvěru.“

Což je podle něj klíčové. „Když víte, že za vámi stojí trenéři i tým, můžete si dovolit udělat na ledě i něco navíc. Když člověk důvěru nemá, po chybě se po něm trenér vozí. Anebo ho hned posadí, což je blbé. Já jsem trenérům Kladna vděčný, nesmím si to podělat.“

I s radami hvězdných parťáků, kteří prodlužují zářivé kariéry, by to měl zvládnout. „Pořád některé věci řeším špatně. V útočném pásmu jsem buď daleko, nebo moc blízko, abych klukům dělal prostor a oni mohli hrát ten svůj hokej. Pak u nás v pásmu jsou věci, které se musím učit z defenzivní stránky. Snažím se dělat maximum, co mi řeknou,“ je za poslušného učedníka.

Jeho cíl je jasný: dokázat lidem, že na extraligu má. „Chci si splnit své cíle, jít za nimi. Jaké jsou? Nechci to moc říkat, ale hlavně je to o tom vytvořit si nějakou pevnou pozici v extralize, pak se uvidí. Člověk má mít nějaké vyšší cíle, ale musí jít postupně krok za krokem.“

Zatím se to číslu 77 daří. V neděli dokonce mohlo slavit hattrick, ale při power play soupeře minulo opuštěnou branku Motoru.

„Všichni mi říkali, že nechci platit do kasy. Aspoň jsem ušetřil,“ křenil se Hlava. „Škoda, střílel jsem už z úhlu. Přitom předtím jsem to tam dvakrát plácl do prázdné branky. Podruhé jsem moc chtěl napravit svůj faul, který České Budějovice potrestaly gólem.“

Tříbodovou výhru slavili Rytíři po víc než měsíci, i proto je nováček extraligy dál předposlední, tedy na barážové příčce.

„Zase se nám na konci zápasu klepaly zadky, pořád to není ono, pořád děláme zbytečné chyby. Myslím, že to máme zatím jako na horské dráze. Nahoru dolů. Porazíme Třinec, Spartu, bodujeme v Pardubicích. Pak přijdou zápasy, v nichž bychom měli vyhrávat s týmy okolo nás, které potřebujeme dotáhnout, ale nejsme schopní to zvládnout,“ stýská si Hlava. „Chce to výkony ustálit, navazovat na ty dobré a sbírat co nejvíce bodů.“

Co k tomu povede? „Dostáváme hrozně moc gólů z předbrankového prostoru. Snažíme se tam být tvrdší a postupně se to zlepšuje.“

Jenže po devítizápasové šňůře porážek zabral i poslední Zlín, takže Kladno je od něj dál jen šest bodů. „Super, vyhráli zrovna, když to nepotřebujeme,“ ušklíbl se Hlava. „Mohli jsme se trochu utrhnout, ale bylo jasné, že nebudou prohrávat celou sezonu. Podle mě je to letos tak vyrovnané, že od začátku to je takové malé, vyhrocené play off.“