Poloprázdný stadion na hráče z NHL zamrzí, řekl kladenský Hlava

„Přišli jsme kvůli tomu o body, byla to hloupost,“ uznal po utkání Hlava.

Petra Koloucha jste narazil na mantinel. Co se tam stalo?

Byl tam vyhozený puk, hráč se s ním otáčel a já tam vletěl jako utržený vagon. Bylo to v zápalu boje, v plné rychlosti. Takhle soupeře sestřelit nemůžu. Mrzí mě to.

Přitom to vypadalo, že na body máte.

Nehráli jsme vůbec špatně, měli jsme šance, ale neustále se opakuje klasika: netlačíme se dost do brány, nevyužíváme šance a zbytečně zápasy ztrácíme.

Utkání ozvláštnili bývalí hráči z NHL, za vás nastoupili Plekanec s Jágrem, proti vám Krejčí. Vnímal jste to?

Krejčího nejde přehlídnout, pozoroval jsem ho už proti Zlínu. Je vidět, že hraje s přehledem a v klidu, moc se nemusí nadřít.

Nepřekvapuje vás, že Plekanec i Krejčí zvládnou ve svém věku přes 20 minut na ledě?

Trochu to nechápu. Přijde mi, že ti borci přijdou ze střídání, na tři vteřiny si sednou a už si zase stoupají ke dvířkám, že chtějí na led. Nevidíte, že by se zadýchali. My ostatní se nadřeme, pořád bruslíme, kdežto oni se kouknou, sklouznou, šetří pohybem... Je radost se na takové hráče dívat, co by diváci chtěli víc... Mohou si to hodně užívat.

Nemrzí proto, že nepřišla ani polovina stadionu? Dorazilo lehce nad dva tisíce lidí.

Taky si myslím, že by mohlo chodit víc lidí, překvapuje mě to celkově v extralize. Návštěvy jsou všelijaké. A když se na ledě prohání hráči se skoro čtyřmi tisíci zápasy v NHL, ale je tu poloprázdno, tak to zamrzí. Nevím, jestli třeba lidem došly peníze, na druhou stranu buďme rádi za každého, kdo přijde.

Zvykáte si na to, že jste doma v Chomutově?

Domácí prostředí to úplně není, ale vymlouvat se nemůžeme. Kustodi i všichni ostatní nám tu dělají perfektní zázemí. Nejhorší na tom je cestování. Vybalit, odehrát, zabalit... Je to náročné. Postupem času se to nahromadí a může to být někde vidět. Záleží na nás samotných, jak pokaždé zregenerujeme.

Zároveň ale oproti startu vypadáte na ledě sehraněji.

Myslím, že jsme si na extraligu zvykli, Džegr s Plekym nám řekli, co by tak asi mohlo platit, a když opravdu děláme, co nám říkají, tak je vidět, že stíháme se všemi. Podívejte na Třinec... Mistr ligy a my s ním hrajeme vyrovnaně (Kladno nad Třincem dokonce vyhrálo).

Překvapil mě nástup na rozbruslení, museli jste přejet půlku, kde už v plném proudu jezdili hráči Olomouce.

Řešíme to tu v Chomutově od začátku. Máme kratší rozbruslení, chodíme na led o pět minut později než soupeři. Ale tady je to tak udělané... Nevím, jak jinak to udělat, možná chodit úplně z druhé strany...