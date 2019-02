Ticho fanoušků, pak pískot. To nejsme my, štve nás to, zní ze Sparty

Trenér Sparty Uwe Krupp a pod ním jeho svěřenci

dnes 21:34

Nejdříve odloží bubny, na protest mlčí. Pak naštvaní fanoušci hokejové Sparty začnou pískat. Extraligová Olomouc bojující o předkolo play off je viditelně lepší, takticky srovnanější. Vědí to příznivci, vědí to i hráči. „Tohle nejsme my, byl to špatný zápas,“ hodnotí útočník Lukáš Pech po prohře 1:3.