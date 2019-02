A zase se smějí v desítce. Jak Olomouc zvládla bitvu na Spartě

Osmatřicetiletý veterán Zbyněk Irgl se po jednozápasové pauze vrátil do sestavy a precizním zpomaleným bekhendovým blafákem z trestného střílení otevřel skóre.

Nestárnoucí bard se trefil už podvacáté v sezoně.

Sedmnáctiletý zelenáč Matúš Hlaváč rychle švihl zápěstím a nahozením od modré čáry překonal sparťanského brankáře Sedláčka. Na premiérový zásah v extralize čekal slovenský zadák jen čtyři zápasy.

„Výborný pocit. Dostal jsem krásnou přihrávku, skvělá clona,“ jásal Hlaváč. Navázal na šestnáctiletého spoluhráče Tobiáše Handla, který si první branku připsal v minulém kole proti Litvínovu. Mimochodem tento zápas Hlaváč proseděl na lavičce; trenéři při zranění Škůrka a Jaroměřského raději vsadili jen na pět obránců.

To vrtošivý technik David Ostřížek navázal gólem a asistencí na své dva zářezy. A zatímco v neděli stačily proti Vervě jen na bod po bolavé porážce 4:5 po prodloužení, v úterý jistil tříbodové vítězství 3:1.

A pořádně cenné, neboť Hanáci se díky němu rychle vrátili do desítky zaručující předkolo play off.

Jsou devátí, bodově se dotáhli na osmou Spartu.

Nad zmíněné příběhy však ční story Aleše Jergla. A jeho příspěvek mančaftu. Útlý křídelník elitní formace potvrzuje, že hraje v životní formě. Měl velký podíl na všech třech gólech. Irgl jel trestné střílení po faulu Blaina na něj. Hlaváčovi zase nabíjel na modré. A Ostřížka našel na ose ve vyložené pozici, přestože už sám mohl pálit. Jergl měl oči a mysl otevřené dokořán.

V klíčovou chvíli. Boj o desítku finišuje a nemohli byste se divit, pokud by Olomoučtí po kolapsu s Litvínovem zpanikařili. Vždyť play off pozice drží navzdory prognózám a četným zraněním celou sezonu. A teď se měli poroučet z kola ven? To by bylo hodně trpké. Kohouti jsou však bojovníci. Odpověděli nejlépe, jak mohli. Okamžitě a rázně.

„Určitě nám to pomůže,“ věří Hlaváč. „Byl to důležitý zápas.“

Ani vyrovnávající zásah Kanaďana Zacha Silla, který za brankou vzal na kolotoč protřelého zadáka Švrčka a bekhendovým plácnutím přes hůl obránce Galvase dostal puk nad rameno u tyčky přilepeného brankáře Konráda, hosty nevyvedl z míry. I pro Silla to byla první gólová radost v sezoně, ale na rozdíl od dorostence Hlaváče na ni potřeboval 42 zápasů.

Hosté byli lepší a Sparta doma zase marná. Jako by Olomouckým na předkole záleželo daleko víc.

Druhou třetinu vyhráli 2:0.

Sparťané si v závěrečné dvacetiminutovce nedokázali vytvořit šance a Mora tak navázala na listopadový triumf v Praze (6:4). „Podali jsme vysoce kvalitní, organizovaný a zodpovědný výkon. Celý zápas jsme víceméně vedli a ani ve třetí třetině, kdy už Sparta hodně tlačila, jsme ji nepustili do žádné šance. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě,“ chválil olomoucký trenér Zdeněk Moták. Fanoušci v kotli hostů blaženě skandovali: Není vás slyšet!

Z O2 areny se ozýval pískot nespokojeného publika, které vidělo třetí domácí porážku v řadě, a kouč Uwe Krupp měl o čem přemítat.

Možná i nad tím, zda svým svěřencům znovu nedopřeje výchovné večerní bruslení.

„Po čtyřech minutách bylo proti nám trestné střílení, a když hned od začátku ztrácíte proti mužstvu, jako je Olomouc, tak jste v těžké pozici. Celkově vzato byla Olomouc o trochu silnější v soubojích, proměňovala lépe šance a byla o kousek lepší,“ uznal zklamaný Krupp, zatímco olomoucké čekala veselá zpáteční cesta.