Táta to obrečel, řekl trenér Holaň o návratu do Vítkovic po třinácti letech

Dosavadní trenéři byli odvoláni po nedělní prohře 2:3 v Olomouci. Už předtím v pátek, kdy vítkovičtí hokejisté doma podlehli 1:5 Pardubicím, se sportovní manažer klubu Roman Šimíček vyjádřil, že vedení je rozhodnuto řešit nepříznivou situaci i těmi nejrazantnějšími způsoby.

V neděli večer se už kluboví šéfové rozhodli jednat. „Jak už jsem avizoval v pátek, potřebujeme udělat vše pro to, aby mužstvo začalo opět vyhrávat a aby se na ledě dělo to, co jsme proklamovali. Bohužel pátá porážka v řadě nebyla důkazem toho, že by se něco změnilo, takže jsme byli nuceni sáhnout k odvolání trenérů,“ vysvětloval Šimíček.

A rovnou v neděli večer volal Miloši Holaňovi mladšímu. „Zrovna jsem dcerám četl pohádku. A nebylo pochyb. Líbí se mi cesta, kterou se Vítkovice vydaly. Do vedení se vrací kluci jako Roman (Šimíček) nebo Patrik (Rimmel),“ řekl Miloš Holaň, který ve Vítkovicích odstartoval svoji úspěšnou hráčskou kariéru a tým v minulosti už jednou jako hlavní trenér vedl.

„Vyrostl jsem tady, táta tu hrál a trénoval. Když se dozvěděl, že se vracím, tak to obrečel.“ Holaňovi mladšímu se vybavily i vzpomínky na jeho první vítkovické trenérské angažmá. „Bylo to před 13 lety. To už nejsem já, věkem a zkušenostmi. Dělal jsem spoustu chyb. Když jsem to dostal na starost jako hlavní kouč, byl jsem arogantní trenér, neuměl jsem jednat s hráči. Byl jsem neotřískaný v oboru, ale něco jsem se za tu dobu naučil. Škoda, že tehdy onemocněl Láďa Vůjtek. Kdyby ne, možná bychom ještě trénovali spolu, je to můj trenérský guru.“

Na střídačku se vrací i sportovní ředitel Roman Šimíček, jenž ještě na jaře avizoval, že trénovat už nebude. „Je fakt, že jsem říkal, že mě dolů na střídačku nedostane. Patrika Rimmela jsem v březnu prosil, kdybych někdy chtěl dolů, ať mi přerazí ruce, nohy. Ale člověk míní, život mění,“ podotkl Šimíček. „Miloš vyslovil přání, abych šel dolů s ním. Po konzultaci s majitelem Alešem Pavlíkem jsme se rozhodli, že půjdeme tou cestou. Půjdu na střídačku a ponesu si zodpovědnost.“

Nový štáb potřebuje zabrat rychle. Vítkovice dnes hrají v Litvínově, v pátek na Spartě a v neděli hrají znovu s Litvínovem, ale doma. „Není lehkého utkání. Půjdeme do toho s odhodláním, s chutí bojovat. Když budeme vidět, že do toho kluci dali vše, dá se leccos odpustit,“ pravil Holaň. „Musíme klukům nastavit hlavy do pozitivna, ať se nestarají o minulost, protože tu stejně nezměníme. Sled zápasů je rychlý, není čas se v tom babrat.“

Vítkovice přitom postrádají zraněné útočníky Zbyňka Irgla a Lukáše Krenželoka. „Ledaže bychom se převlíkli my. Jsme však staří, už bychom nestačili,“ usmál se Holaň. „Ale je dobře, že se Vítkovičáci vracejí nejen do vedení, ale i na led,“ připomněl, že se oba útočníci do Ostravy vrátili před aktuální sezonou.