Doma už mi z toho hrabe, přiznává spasitel Litvínova

„Poslouchá se to hezky, ale já si to nemyslím. Bylo tam víc důvodů. Hodně se povedl příchod Tomáše Pospíšila. Já bych to bral tak, že se nakonec povedlo docela dobře posílit. Přišla nová krev, nový vzduch. Zabrali starší kluci, Viktoru Hüblovi se vydařil konec sezony. Vyrostli i mladší hráči, bylo to celkově dobré oživení,“ ohlíží se v rozhovoru pro klubový web za extraligovým finišem Moravčík, jenž v lednu přišel do Litvínova výměnou za Adama Jánošíka.

Plzeň na překvapivý trejd kývla především proto, že věděla o chystaném odchodu elitního beka do zahraničí. Moravčík míří do Finska, ale litvínovské fanoušky si i za tak krátkou dobu získal.

Jakmile Moravčík hrál, Verva téměř vždy bodovala. Když se dostal na marodku, měla problémy. Finiš sezony musel odehrát pod prášky poté, co ho trefil pukem vítkovický Schleiss. „Skoro jsem nemohl chodit, trefil blbé místo. Ale zvládl jsem to s pomocí nějakých prášků na bolest.“

I Moravčíkovu přípravu na další sezonu momentálně komplikují opatření vlády v boji s koronavirovou pandemií. „Na jednu stranu je dobré, že se tato opatření zavedla, aby se ochránili lidi. Ale když potom člověk venku vidí některé nezodpovědné lidi, kteří tam chodí jak na špacír, jak kdyby se nic nedělo,“ nechápe reprezentant.

„Sám chodím jen na delší procházky se psem, abych měl alespoň nějaký pohyb. Člověk moc možností nemá, jak se nějak vybít. Je to hodně omezené a je to znát. Už mi z toho doma trošku hrabe.“