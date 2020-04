Hlavně se z toho nepo...! Rouška s Hlinkovým mottem jde na dračku

„Když jsme jich měli pár stovek denně, každý den se v online shopu vyprodaly asi za dvě minuty. Ve dvanáct hodin byly k mání, ve 12:02 už nebyly,“ žasne šéf klubového marketingu Jan Klobouček. „Vždycky si je objednává deset tisíc lidí.“

Litvínov se vyzbrojil na dlouhý boj proti koronaviru třemi druhy ústenek. Kromě té s legendárním výrokem trenéra olympijských vítězů z Nagana ještě nechal vyrobit klasickou s klubovým logem a dětskou s maskotem Vervákem. Kus za 180 korun.

Ochranná rouška, kterou nabízí hokejový klub Verva Litvínov.

„Za co nakoupíme, za to prodáme. Nebudeme parazitovat na téhle situaci. Naopak. Pomůžeme tím výrobci dresů, který by byl v téhle době bez zakázek. Udrží si svoje lidi,“ vysvětlil funkcionář Vervy.

„Teď nám s jejich výrobou začal pomáhat i Jirka Moravec, módní návrhář z Teplic, a jeho salon,“ jmenoval Klobouček, český mistr s Pardubicemi, další pomocné ruce. „Takže jich máme denně tisíc - a vyprodají se za deset minut.“



Hlinkovo krédo Litvínov zpopularizoval při svém tažení za historickým titulem v roce 2015. Slogan „Hlavně se z toho neposrat!“ přijali za svůj fanoušci i hráči a stal se jejich ústředním mottem pro play-off.

„Klukům z áčka už to visí v kabině s Hlinkovou fotkou, hlášku mají vyvedenou ve stejné grafice, jakou máme my. Ale vzniklo to nezávisle na sobě,“ říkal za litvínovský fanklub Ropáci on Tour jeho předseda Jan Ptáček, než se tehdy rozběhl hon na titul.

„Když se připomínaly nedožité 65. narozeniny Ivana Hlinky, nechtěli jsme v kotli zkoušet žádnou omalovánku. Takže jsme přišli na tuhle připomínku našeho největšího velikána. I když jsme se později dozvěděli, že tu slavnou větu prý nepronášel pravidelně on, ale jeho maminka. On ji měl použít snad jen jednou,“ doslechl se Ptáček.



„Jeden z našich členů Duchy při brainstormingu řekl, že bychom to měli pojmout i jako hlavní motto pro vyřazovací boje.“

V následujících sezonách Hlinkův výrok pomáhal Litvínov mobilizovat v nervácích o záchranu extraligy. A dostal se i na klubové reklamní předměty. Na pandemii koronaviru pasuje hláška dokonale.

Právě tahle rouška je naším největším trhákem,“ pozoruje Klobouček. Vnitřní část je vyrobená ze speciálního materiálu, který brání růstu bakterií.

Z roušek se pomalu stává módní doplněk a možnost, jak se přihlásit ke klubu svého srdce.