Chomutovský Gut hltá Pastrňáka: Dělám kličky a dráždím soupeře

V 16 letech, 5 měsících a 11 dnech. „Je pěkné číst si o tom, že jste nejmladší,“ kochá se Gut, který prožil premiéru v Olomouci a od té doby si udělal další tři čárky.

„Jsem za šanci rád. Už v přípravě jsem ji dostal a pak jsem bojoval v juniorech, abych se probojoval do hlavního týmu. Teď se chci ukázat, udržet se v něm a být stabilním členem mužstva,“ předsevzal si.

O tři měsíce v áčku trumfnul svého kamaráda Jakuba Lauka, který už válí v kanadské juniorské QMJHL za Rouyn-Noranda Huskies. „Jako osmáka mě trenér Šíp pozval do mladšího dorostu, hrál jsem proti Písku a Kuba se mnou nastoupil v 1. lajně. Tehdy jsme se ještě neskamarádili, ale jak pak trávíte čas na zimáku, poznáte se víc a povídáte si o hokeji.“

Lauko, který do zámoří zamířil po dvou sezonách v áčku, je Gutovým vzorem i mentorem. „Snaží se mi radit. Podstoupil všechny reprezentační akce, jedeme stejný koloběh, takže se ho na plno věcí ptám. Rád bych se dostal stejně daleko jako on. Ne-li ještě výš.“

Třeba se jednou potkají v NHL, Lauka podepsali Boston Bruins a Gut k téhle organizaci taky vzhlíží. Hlavně kvůli českému bombarďákovi Davidu Pastrňákovi, nejproduktivnějšímu muži Medvědů. „Pasta je výborný, strašně tvořivý, má šikovné ruce a vůbec se nebojí kliček. Snažím se to dělat i já v šestnácti v áčku, nebát se hrát s pukem, dělat kličky. Okoukávám to od něj. A sleduju na celém světě centry, což je moje pozice.“

Ještě další známé hokejové příjmení je s Gutem spojené: Lukešovi. František je kanonýr Litvínova, Štěpán brankář Pirátů. „S rodinou Franty Lukeše jsme příbuzní přes páté koleno. On je takový můj strejda. Sejdeme se u něj na baráku v Kadani a povídáme si o hokeji.“

Student 1. ročníku gymnázia teď může vyprávět, jak se dostal do 1. útoku Chomutova, to bylo v Liberci. První tři zápasy strávil ve čtvrté řadě a bez ostychu šťouchal do protihráčů, kteří jsou o generaci starší. „Respekt tam je, ale i tak se snažím udělat nějaký konflikt, trochu hráče rozdráždit. Od toho čtvrtá lajna je,“ tvrdí kapitán reprezentační sedmnáctky.

Při přechodu do áčka mu pomohlo, že junioři záměrně sází stejnou taktiku jako kouč Růžička v extralize. „Už od léta s námi v juniorech chodí na led, to jsem docela koukal, je na většině tréninků. Jsem překvapený, kolik mi dává prostoru v áčku. Chci mu poděkovat. Makám na sto procent a myslím, že se mi daří.“

Kdy přijde první bod a gól?