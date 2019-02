Bouře s dluhy v Chomutově utichla, porážky hokejistů pokračují

„Věřím, že teď už budeme mít lehčí hlavy. A že začneme zase šlapat,“ přeje si uzdravený pirátský útočník Jakub Sklenář, který snižoval na 1:2 gólem z téměř nulového úhlu.

Chomutovský klub některým hráčům visel až tři výplaty. Na středeční schůzce tým přijal plán vedení, jak dluhy umořit. Část měli dostat hned, zbytek do konce sezony.

„Něco naskočilo, ale nemám informace za všechny,“ řekl Sklenář. Obránce Stanislav Dietz se zdržel komentáře: „ Já se k tomu asi nebudu vyjadřovat. Něco proběhlo s vedením, pozitivní věci, ale už se k tomu nechci moc vracet.“

Trenér Vladimír Růžička během bouřlivého týdne nepozoroval změnu v náladě hráčů před a po schůzce. „Pro mě to je stále stejné. Neřeším to. Mužstvo jede pořád stejně, pořád dobře pracuje. Ale trápíme se v koncovce. Na jeden gól nemůžeme vyhrát. A ještě musíme zlepšit obrannou hru, není dobrá.“ Piráti v posledních pěti kolech dali jen pět gólů.

Podle Dietze se teď přece jen může dostavit uvolnění díky dohodě o gáži. „Není dobré řešit takové věci, když se chcete soustředit jen na hokej. Snažili jsme se to hodit za hlavu, ale už toho bylo fakt hodně a podle mě to každý někde vzadu v hlavě má. Přenese se to do osobního života a je to nepříjemné,“ doznal.

Nepříjemná je i situace Pirátů, dál jsou předposlední s osmibodovou ztrátou na Karlovy Vary. V pátek jen dotahovali. „První třetina byla jasně pro Hradec, paradoxně ale rozhodl, když už jsme hráli velice slušně. A pokud nevyužijeme téměř dvouminutovou přesilovku pěti proti třem, která nás mohla vrátit do zápasu, nemůžeme pomýšlet na vítězství,“ věděl Růžička i pouhých 2 894 fanoušků v ochozech.

Z devíti opor se Chomutovu čtyři vrátily: brankář Peters a útočníci Růžička, Sklenář a Tomica. „Ale byli nakřáplí,“ tvrdil trenér. „Půjdu se vyležet, ať jsem na neděli fit,“ zmínil Sklenář zápas na ledě libereckého lídra. Z pěti marodů nikdo nenaskočí.

„Ani nevím, jestli budou po reprezentační pauze, jsou to vážnější zranění, nejdéle to vypadá u Flemminga a Šticha,“ jmenoval trenér dva obránce. Scházejí i Stránský, Vantuch a Klhůfek.