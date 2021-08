Gut nakonec za Litvínov extraligu hrát nebude, míří do zámořské WHL

„Rozhodl jsem tak, protože každý hokejista má sen si jednou zahrát tu nejlepší soutěž na světě, tedy NHL. S agentem Michalem Sivkem jsme se rozhodli, že touto cestou to bude nejlepší. Mám poslední rok juniorského hokeje a chci se tam o to ještě poprat. Vedení klubu moje rozhodnutí respektuje a chápe. Budu se snažit Litvínov co nejlépe reprezentovat,“ vzkázal na klubovém webu.

Rodák z Kadaně a exchomutovský Pirát si už v sezoně 2019/20 zahrál WHL ve stejném oddíle. Reprezentant do 20 let zůstává hráčem Vervy, která na něj při návratu do Česka vlastní práva.

„Michal měl ve smlouvě klauzuli, že může do určitého data odejít do zámořské juniorky,“ řekl Pavel Hynek, generální manažer Litvínova. „Je to jeho poslední rok, kdy se může za mořem v juniorech ukázat a prorazit.“