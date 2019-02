Nechtěli jsme zklamat. Filippiho lajna zničila Chomutov devíti body

„Rozhodlo to, že jsme dali ve druhé třetině hodně gólů a soupeři jsme odskočili. Nechtěli jsme zklamat naše diváky, a to se povedlo,“ těšilo centra druhého libereckého útoku.

Nemysleli jste za stavu 7:1 po druhé třetině na desítku?

Ne, chtěli jsme hrát hlavně zodpovědně zezadu, abychom pomohli brankáři Romanovi Willovi, který nás drží každý zápas. Nechtěli jsme dostat nějaké hloupé góly, což se nakonec nepodařilo, jeden jsme dostali a i já jsem tomu trochu pomohl...

Vaše útočná řada si připsala celkem 9 bodů. Čím to?

Je pravda, že se s góly trošku roztrhl pytel, zaplaťpánbůh za to. Ale jestli dá góly jiná lajna, my budeme taky šťastní.

Jak vám sedí souhra s křídly Kvapilem a Valským?

No, vypadá to, že sedí… Všichni víme, že Kvápa je excelentní hráč a Valda je výborný bruslař. Já se s nimi někdy trošku vezu. Tentokrát to dopadlo dobře a dali jsme nějaké góly.

Vedete extraligu o čtyři body. Je pro vás zisk Prezidentského poháru hodně důležitý?

Každý by chtěl být první v tabulce, nebudu říkat, že my ne. Že bychom se nějak bavili o tom, že musíme být první, to asi ne, ale byla by to dobrá výchozí pozice do play off. Do konce základní části ale zbývá ještě nějakých deset zápasů a ve hře je třicet bodů, to je hrozně moc. O play off proto ještě nechci mluvit, to je daleko. Musíme se soustředit na každý další zápas.