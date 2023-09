Kapitán ve čtvrté lajně? Uvidíme jiného Zaťoviče, hlásí kouč Komety Martinec

Po minulé sezoně, která se mu vůbec nepovedla, bojoval v přípravě o prostor ve třetí nebo čtvrté pětce.

„Moje pozice je jiná než dřív. Nevím, jestli bojuju vyloženě o flek, ale dělám, co mám. Sestava je na trenérech, já jsem hráč a nemluvím jim do práce,“ vychrlí ze sebe Zaťovič bez mrknutí oka. Že by měl skončit ve spodní části soupisky, ho prý nezajímá. „Klidně můžu skončit v páté lajně. Jdu do toho s tím, aby Kometa udělala úspěch, tak to mám nastavené každý rok, co jsem tady. Nic jiného mě nezajímá,“ říká pevně.

Už závěr minulé sezony naznačil, že si „kápo“ začne zvykat na hru s jinými spoluhráči než dřív, kdy neodmyslitelně patřil na úvodní buly.

V play off se z prvního útoku, v němž zahájil předkolo proti Mladé Boleslavi, sesunul do čtvrtého. Tak dohrál čtvrtfinálovou sérii s Vítkovicemi, které Kometu vyřadily.

Brněnský kapitán Martin Zaťovič (v bílém) doráží na brankáře Aleše Stezku z Vítkovic během čtvrtého zápasu čtvrtfinálové série.

V minulé základní části Zaťovič zaknihoval sedm gólů a osm přihrávek, ve vyřazovacích bojích přidal jeden gól a jednu asistenci, což byla u něho výjimečně podprůměrná čísla. Jenom jednou za sedm roků v Brně klesl pod 30 kanadských bodů, loni jich posbíral 17 a k tomu se propadl na -20 v hodnocení plus/minus.

Nebylo překvapením, že mu kouč Patrik Martinec před dovolenou oznámil, že čeká víc. Výsledkem jejich promluvy byla dohoda, že se Zaťovič v létě nachystá tak, aby pro Kometu byl platný jako dřív.

„Na čem jsme se s Martinem domluvili, to naprosto splnil. Je mnohem líp připravený, než byl loni, co jsem ho viděl já,“ shrnul svoje poznatky Martinec. „Jsem přesvědčený, že uvidíme jiného Martina než v minulé sezoně. Lepšího,“ prohlásil optimisticky.

Příprava s pár změnami

Společně s Tomášem Vincourem tvoří Zaťovič dvojici posledních pamětníků obou mistrovských titulů Komety z let 2017 a 2018. Shodou okolností spolu čtvrteční generálku proti Slovanu odehráli vedle sebe ve čtvrté pětce.

Ačkoliv Martinec nemíní o žádném hráči kromě gólmana Furcha říct, že může se svým místem v sestavě počítat, u Zaťoviče alespoň naznačí: „Když bude zdravotně v pořádku, tak do prvního zápasu určitě nastoupí. Že je všechno v pořádku, naznačuje to, že bude kapitánem,“ sdělil brněnský trenér.

Jeho dosavadní hodnocení Zaťovičovy přípravy je pro bojovníka s číslem 26 povzbudivé. „Vypadá svěžeji. Postavil se k tomu jako profesionál, je soudný chlap. Sám ví, že minulá sezona se mu nepovedla, a tuhle chce mít lepší.“

Zaťovič měl během letoška individuální přípravu a do Brna dojížděl na společné hry, což byla praxe i v minulých letech. Několik změn však udělal. „Bylo jich pár, nic zásadního. Něco jsme si k tomu řekli, co by Kometa potřebovala, ultimátum jsem ale nedostal. Možná mně to bude jako staršímu hráči trvat, než se rozjedu, ale připravený jsem dobře, věřím si,“ odhaluje rodák z Přerova.

Zkusil hrát i centra

Pamětníka, který ještě před třemi lety reprezentoval, vyzkoušel Martinec v přípravě na více postech. V úterý ho k duelu s Olomoucí dokonce nominoval jako středního útočníka.

„Deset roků jsem to nehrál. Je to úplně jiný pohyb, jiný výběr místa, musel bych si na to zvyknout. Hledal jsem se. Pro mě je strašně těžké tam skočit a něco vytvořit. Nevyhýbám se ničemu, ale o tohle se dobrovolně hlásit neplánuju,“ zubil se Zaťovič s nadhledem.

Zajímavost Kometa v generálce porazila Slovan Třemi výhrami v řadě se hokejisté Komety rozloučili s přípravou na extraligu. V generálce doma zdolali Slovan Bratislava 3:1, góly dali Jakub Flek, Adam Zbořil a Martin Kohout, vítězný zápas odchytal Dominik Furch. Z přípravných utkání má Kometa šest výher a dvě prohry. Sestava Komety: Furch – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Gazda, Kaňák, Lintuniemi, Holland – Cingel, Holík, Moses – Zbořil, Kollár, Pospíšil – Kohout, Marcinko, Flek – Zaťovič, Vincour, Jenyš.

Středem ledu si ve třetí třetině najel do šance, která volala po gólu, jenž by byl jeho prvním v přípravě. Mířil do růžku, ale trefil horní část brankářovy hole. „Říkal jsem si, že to byla pěkná akce a docela pěkná střela. Je mi jedno, kolik dám gólů, jde mi o to, abychom hráli od začátku nahoře. Ale tady jsem si řekl: Sakra, to tam mohlo padnout,“ přiznal.

V utkání na centru se mu povedlo vybojovat přesilovku a měl jednu z asistencí na vítězný gól. Kometa nad Olomoucí vyhrála 5:2.

„Celá ta lajna hrála velmi dobře,“ řekl Martinec o Zaťovičově souhře se Zdeňkem Okálem a Petrem Kratochvílem. Pro generálku mu pak zase našel jiný post, vrátil ho na křídlo. „To není nic, co by se týkalo jen Martina. Hledáme to nejlepší složení, co můžeme najít. Máme některé dvojičky, k nimž potřebujeme dosadit třetího hráče,“ vysvětlil kouč.

U veterána s céčkem na prsou není vyloučena ani praxe, kterou už si v minulosti v Kometě vyzkoušeli jiní výrazní hráči jako Jan Hruška nebo Leoš Čermák, a sice že ze čtvrté pětky chodili na přesilovky.

Nepřišli tak o čas na ledě, který potřebovali, aby se dostali do tempa, a byli týmu prospěšní. „Variant na přesilovku máme několik a Martin v jedné z nich je. Kolem brány je silný, tam tu práci zastane,“ podotkl Martinec.