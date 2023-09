Posílená, vyvážená, hladová. Dokáže Kometa utnout slabé časy?

Na rozdíl od loňska, kdy první vytýkací pohovor majitele klubu Libora Zábranského s tehdejším koučem Martinem Pešoutem proběhl po debaklu s Vítkovicemi už v průběhu srpna a následně se narychlo řešil příchod nové brankářské jedničky Dominika Furcha, bylo letos v modrobílém táboře nebývalé bezvětří. „Těšíme se, až to začne. Uděláme vše pro to, abychom fanoušky bavili a měli jsme vyprodáno,“ prohlásil kapitán týmu Martin Zaťovič.

Očekávání, bublající pod klidným povrchem, jsou v Brně velká.

Osm různých klubů si zahrálo semifinále play off od roku 2019, kdy se ze čtveřice nejlepších poroučela Kometa. Tři vyzyvatelé – Hradec Králové, Sparta a Liberec – se pokoušeli ve finále zastavit Třinec, což se ani jednomu z nich nepovedlo. Na konci nadcházející sezony by Brňané právě v téhle špičkové společnosti chtěli být.

Patrik Martinec - kouč Komety Brno.

„Cíl máme jeden: každý den se zlepšovat v tréninku a v zápasech posouvat výkonnost tak vysoko, abychom sezonu měli co nejdelší. Nemyslím tím samozřejmě hrát baráž, ale o pohár,“ pronesl brněnský trenér Patrik Martinec.

Pouť začne jeho výběr zítra doma proti Hradci Králové, stříbrnému celku minulého ročníku extraligy. Podle Martince stojí nejvyšší soutěž na prahu nejlepšího ročníku za posledních dvacet let.

„Všechny týmy posílily, přivedly skvělé hráče. Nejvíc se mluví o Spartě a Pardubicích, ale rozhodně nezapomínejme na Vítkovice, Třinec, Hradec... a to nechci někoho vynechat. Extraliga bude opravdu hodně dobrá,“ má jasno.

Kometa patří mezi ty, kteří posilovali nejlépe. Po jedné sezoně bez amerického snajpra v prvním útoku přivedla ze zámoří Stevea Mosese, od něhož očekává hromadu gólů, z Třince zase ulovila lídra Tomáše Marcinka, do obrany přivedla nápadité beky v čele s pravákem Danielem Gazdou.

MF DNES nabízí pět hlavních pilířů, o které se brněnský soubor chce na cestě za úspěchem opírat.

Stabilita pro Furcha

Na třiatřicetiletého kliďase začal Martinec sázet okamžitě poté, co v prosinci roku 2022 do Brna přišel, a protože mu to Dominik Furch svými výkony vrátil, neměl kouč důvod svůj pohled na obsazení brankoviště měnit. Věří mu natolik, že v přípravném období se o post jedničky v Kometě nebojovalo ani formálně. Člen širšího reprezentačního kádru Štěpán Lukeš dorazil do Brna z Karlových Varů rovnou s tím, že zaujme pozici náhradníka. „Věříme tomu, že brankář musí vědět, na čem je. Naše filozofie je taková, že mužstvo by mělo mít prvního gólmana s jasnou důvěrou,“ podotkl hlavní kouč.

Brněnský brankář Dominik Furch.

Čísla z minulé sezony jeho sázku na Furcha dokreslují výmluvně: do Martincova příchodu chytal s úspěšností 92 procent, v zápasech pod současným trenérem si statistiku zlepšil na 93,6 procenta.

Detailista ze zlatého kolosu

Celou minulou sezonu cítila Kometa slabinu na postu centra, jichž neměla dost. Při práci na zalepení děr sáhla mezi jinými po ostříleném Tomáši Marcinkovi, v čemž jí nahrálo i rozhodnutí slovenského útočníka působit blíž bratislavskému domovu než v Třinci, který byl jeho „azylem“ posledních šest let.

Tomáš Marcinko z Brna a brankář Bratislavy Samuel Baros.

V pětatřicetiletém chasníkovi získali Brňané jeden z klíčových komponentů úspěšného kolosu jménem Oceláři. Marcinko je lídr, detailista pracující denně na zlepšení svém i hráčů okolo. S Třincem má poslední tři zlata. Ne náhodou v něm leckdo spatřuje hráče s podobnými schopnostmi, jaké měl brněnský vůdce za mistrovskými tituly Leoš Čermák. Od roku 2019, kdy exkapitán skončil a Kometa spadla z medailových příček, v Brně takového borce do nepohody hledali.

Obměněná Holíkova letka

Elitní formaci se Martinec rozhodl vystavět znovu kolem nápady oplývajícího centra Petra Holíka. Část úspěšné receptury „opsal“ z minulých let v Kometě a Holíkovi dal k ruce přesně střílejícího Američana – na časy, kdy v Brně zářil Peter Mueller, se tedy pokusí navázat jeho krajan Steve Moses.

Zbytek plánu je už z jeho trenérského lexikonu – práci na druhém křídle svěřil Lukáši Cingelovi, v extralize známějšímu jako střední útočník. „Když jsem ale před lety byl v manažerské pozici ve Spartě, Cingel tam hrál také na křídle,“ zavzpomínal kouč Komety.

Petr Holík v dresu české reprezentace.

O složení této lajny, nasazované jako první, měl jasno nejdřív ze všech. V přípravě do ní nesahal. Holík a Moses dostali na starost útok, Cingel jim jistí záda.

Flekova fazona

Výbornou formu z loňské sezony si Jakub Flek přenesl i do přípravy na tu nadcházející, v níž byl nejproduktivnějším hráčem brněnské ekipy. Svědčí mu také spolupráce s Martinem Kohoutem, bývalým spoluhráčem z Karlových Varů, který ho na jih Moravy ze západu Čech letos následoval. Dva rychlíci na křídlech a mezi nimi urostlý Tomáš Marcinko na centru – tak vypadá nová zbraň Komety. „Myslím si, že každý máme něco, v čem jsme silní, a skvěle se to doplňuje,“ prohlásil Flek.

Brněnský útočník Jakub Flek během utkání se Spartou.

Vyrovnanější formace

Dlouhodobým přáním všech trenérů, kteří se v Kometě střídali, bylo rozložení síly v útoku do více formací. Letos je tomu situace, zdá se, nejvíc nakloněna. Od Holíkovy letky se góly očekávají, úderná křídla vede v druhé lajně Marcinko, ve třetí řadě číhá talentovaný Slovák Andrej Kollár a energií sršící Kristián Pospíšil. I ve čtvrté pětce najde kouč Martinec hráče ražení Tomáše Vincoura, kterého se nemusí bát vytáhnout na přesilovku. „Každý může zaskočit za každého, pokaždé může rozhodnout někdo jiný,“ domnívá se kapitán Zaťovič.

Zajímavost Sedm posil našlo místo v sestavě Komety Pouze obránce Jan Zahradníček se z letních posil Komety zatím nevešel do sestavy, která se od trenérů Patrika Martince a Jaroslava Modrého čeká v úvodu extraligy. Využívat chtějí sedm beků a dvanáct útočníků, v záloze zůstává do obrany František Němec, do ofenzivy pak Zdeněk Okál a Petr Kratochvíl a junioři Jakub Zembol a Kevin Horváth. Pravděpodobná sestava: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Gazda, Kaňák, Lintuniemi, Holland – Cingel, Holík, Moses – Kohout, Marcinko, Flek – Zaťovič, Kollár, Pospíšil – Zbořil, Vincour, Jenyš. Pozn. red.: Tučně jsou vyznačeny nové tváře v brněnském týmu, včetně Jenyše, který se do Komety vrací ze Vsetína

.