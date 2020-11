Platit testy za desítky tisíc? Pro nás smrtící, říká plzeňský šéf Straka

Ne, nebrání mu to v práci, Martin Straka se plně soustředí společně s kolegy Jaroslavem Špačkem a Filipem Pešánem na turnaj Karjala, který národní tým začne už ve čtvrtek proti Švédsku.

„A ti budou na kotouči silní, agresivní. Oni jsou individuálně opravdu výborní. Naši kluci nebyli dlouho na ledě, trochu mi jich bylo ze začátku na tréninku líto,“ pousmál se Straka.

Po očku ovšem sleduje i dění v Česku a zůstává ve spojení se sportovním manažerem Plzně Tomášem Vlasákem.

Protože když v úterý šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička přiblížil, jak budou vypadat podmínky pro profesionální sporty, aby se mohly soutěže znovu rozjet, hokejové kluby si uvědomily, že na to nebudou mít peníze.

„Sledoval jsem tiskovku a po ní to vypadalo hodně složitě,“ uznal Straka. „Toho testování jsem se bál, tak doufám, že najdeme společnou cestu, aby to bylo, jak má, ale aby to nestálo moc peněz.“



Univerzálně zatím platí: testovat je třeba před každým soutěžním kolem pomocí PCR testů. Jenže jeden stojí 1 700 korun, tým by tak jedno utkání vyšlo nejméně o 50 tisíc korun dráž. Se třemi zápasy týdně to dává 150 tisíc a měsíčně klidně 600 tisíc.

„Kdyby to mělo být takhle, bylo by to pro nás smrtící,“ přiznal Straka. „Kdyby to vycházelo třeba na 150 tisíc měsíčně, s tím se dá žít. Počkejme, jak dopadne jednání.“



Všechny extraligové kluby čeká po obědě zasedání Asociace profesionálních klubů (APK), kde budou řešit zejména problematiku testování.

Musí, neboť ředitel extraligy Josef Řezníček už nastínil plán na sobotní návrat k zápasům.

Hnilička společně se šéfem Českého hokeje Tomášem Králem věří, že by se s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou mohlo domluvit na tom, aby jeden PCR test vystačil na dvě víkendová kola.

Jenže pro kluby je i tohle finančně neúnosná varianta. Řešení vidí v levných antigenních testech. Ty stojí mezi 120 a 200 korunami, s velkou přesností sice určují pouze negativitu a hokejisté s pozitivním nebo neprůkazným výsledkem by museli podstoupit ještě nákladnější PCR test, ale už by šlo o schůdnou variantu.

Král nabídl i možnost hradit testování z programu Covid-Sport 2. Odmítá, že by extraliga ztroskotala na penězích za testy. Pokud bude program schválen, dostanou kluby 12,5 milionu korun.