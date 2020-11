Trenéři rozdají noty a jedeme, těší se plzeňský tahoun Gulaš

V sobotu odpoledne ho s týmem čeká další zápasový restart, po udělení výjimky pro profesionální sport nastoupí Škoda v dohrávce čtvrtého kola na ledě Litvínova (15.30).

„Je to velká úleva, nejen pro nás, ale pro všechny mančafty. Jsem moc rád, že se to zase rozjede. Trenéři nám dají nějaké noty a my pojedeme tak, jak řeknou. Věřím tomu, že utkání zvládneme. Když k němu přistoupíme správně, mohl by to pro nás být úspěšný den,“ hlásil Gulaš v rozhovoru pro klubový web.

Teprve od středy Plzeň znovu trénuje ve své hale, předtím se snažila udržet v kondici alespoň na suchu, později využila možnosti dojíždět na venkovní kluziště ve středočeské Dobříši. „I když se v Dobříši spoustu věcí dělat nedalo, tu možnost jsme přivítali. Teď ty tři tréninkové jednotky na pořádném ledě budou určitě stačit k tomu, abychom do toho v sobotu zase vletěli,“ mínil trenér Ladislav Čihák.

Nejbližší program Plzně dohrávka 4. kola sobota 7. listopadu Verva Litvínov - Plzeň 15.30

15. kolo pondělí 9. listopadu Plzeň - Dynamo Pardubice 17.30

17. kolo pátek 13. listopadu Plzeň - Verva Litvínov 17.30

18. kolo neděle 15. listopadu Madeta Motor ČB - Plzeň 17.00

Gulaš s ním víceméně souhlasil. „Tréninků, které bychom potřebovali na udržení formy, nebylo tolik, ale na to se teď nechceme koukat. Máme radost, že nám zase povolili hrát. Moc si toho vážíme! Všichni si samozřejmě uvědomujeme, že situace ve všech odvětvích je složitá, lidé mají problémy. Já osobně jsem ale také rád, že se vrátí nějaká zábava pro diváky alespoň skrze televizi,“ konstatoval čtyřiatřicetiletý šéf plzeňské kabiny.

Společně s kapitány dalších extraligových týmů adresoval v minulých týdnech také otevřený dopis vládním zastupitelům s prosbou o povolení sportování na profesionální úrovni. „My kapitáni jsme byli v kontaktu, dá se říci, každý den. Neustále jsme situaci řešili. Nakonec jedinou možností bylo, že sepíšeme dopis jako fotbalisté,“ popisoval Gulaš. Jenže dění pak zkomplikovala kauza, která smetla z funkce dosavadního ministra zdravotnictví Prymulu. „Je otázka, jestli ten náš dopis pomohl. Ale musím říci, že nový ministr zdravotnictví to vyřešil docela rychle,“ děkoval.

Přestože Gulaš dříve patřil k zastáncům, že bez diváků hrát nemá smysl, teď to vnímá jinak. „Vím, že dva měsíce zpátky jsme se bavili o tom, že bez fanoušků to nepůjde. Nyní si troufnu říct, že ač bychom si samozřejmě přáli, aby byly plné stadiony, můžeme být rádi, že nám vůbec povolili zápasy odehrát.“

Před pauzou se Škoda vyhoupla do čela tabulky, v šesti zápasech vždy bodovala. „Před stopkou jsme měli super fazonu, je pěkné být první. Na to teď chceme navázat,“ přál si Gulaš.