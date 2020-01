Čiliak je zpět v Brně. Chyba byla asi v přípravě, hledá příčinu potíží

Na začátku října odesílala Kometa svého gólmana Marka Čiliaka na hostování po slabé přípravě a bez jediného odehraného extraligového zápasu na kontě. O tři měsíce později se slovenský reprezentant vrací pod Špilberk ve formě, která dává trenérům v Brně dobrou šanci vytvořit výbornou brankářskou dvojici a Kometě možnost jít dobře opevněna do druhé poloviny základní části.



„Chci navázat na to, čím jsem končil ve Zlíně, a jít dál. Poslední zápasy byly dobré, když si to vezmu zpětně. Těším se, až si tady zase dám na sebe zápasový dres a půjdu na to,“ řekl Čiliak po včerejším tréninku zpět v Brně.

Z posledních šesti startů za Zlín má 29letý rodák ze Zvolena na kontě pět výher, mezi nimi dvě s čistým kontem. Hostování pomohlo jemu i Zlínu.

78,7 procenta byla Čiliakova úspěšnost zákroků v létě v přípravě Komety.

91,0 procenta činila jeho úspěšnost do konce roku během hostování ve Zlíně.

Znovu se s ním potká dřív, než vzpomínky na krátkou spolupráci stačí vyblednout; v neděli proti sobě Kometa a Berani hrají od 15 hodin v Brně.



Rozlosování extraligy připomíná situaci ze začátku října, kdy hrál Zlín pár dní po Čiliakově přesunu také hned v Brně.

Tehdy Čiliak odmítl chytat, nechtěl stát proti svému mateřskému klubu. Taková situace prý pozítří nenastane. „Nachystáme se normálně. Uvidíme, kdo bude chytat. Nebude to snadné, Zlín teď hrál dobře, ale já jsem teď tady a chci vyhrát,“ ujistil.

Zda se na tom bude aktivně podílet, by se měl dozvědět dnes. V Brně vnímají, s jakou výkonností se Čiliak vrátil, ale pořád je zde rozjetý Karel Vejmelka.

Na začátku sezony dopadl rébus v brněnském brankovišti tak, že Vejmelka do něho nikoho nepustil, a tato situace až na pár ojedinělých střídání trvá.

Čiliak ale před koncem své zlínské anabáze konstatoval, že lavičku do Komety podruhé v sezoně zahřívat nejde.

Střípky z Komety Holíkovo místo obsadí Plekanec Čtyři až šest týdnů bude Kometa postrádat svého prvního centra Petra Holíka. V dnešním zápase 33. kola v Hradci Králové na jeho místě nastoupí Tomáš Plekanec. „Víc bych to nerozváděl. Nikde není psané, že to nemůže od druhé třetiny být jinak. Nejsme mužstvo, které by mělo mít problémy se změnami v sestavě i během zápasu,“ řekl trenér Kamil Pokorný.

V kolonce zraněných hráčů je nadále napsaný obránce Tomáš Bartejs. Poslední dva zápasy odehráli Brňané pouze na šest beků, včera s nimi ale znovu trénoval i 23letý Američan Jack Glover, odeslaný krátce před koncem roku 2019 na zkušenou do prvoligové Třebíče.

Kolem stálého návratu Martina Erata, který po prvním utkání v sezoně další dvě kola vynechal, panuje mlčení. „Nebudeme Hradci vytrubovat naši sestavu. Máme dostatek hráčů a nastoupí ti nejlepší,“ pravil rázně trenér Pokorný.

„Budeme to řešit zápas od zápasu. Vždycky je dobré, když jsou v permanenci oba gólmani, ale zase když to někomu lepí, tak je potřeba, aby mu to lepilo co nejdéle. To se ale bavíme strašně dopředu. Zatím si rozmyslíme, kdo půjde do brány,“ řekl trenér Kamil Pokorný k nasazování dvou kolegů a zároveň konkurentů.



V pátrání po tom, proč z tohoto konkurenčního boje musel před pár měsíci vycouvat, se Čiliak dostal až k období po minulém mistrovství světa. Psychicky i fyzicky utahaný po turnaji doma na Slovensku ukončil sezonu, vypnul hlavu a začal relaxovat.

„Neříkám, že jsem přípravu podcenil, ale udělal jsem tam chybu, že v době, kdy kluci měli přípravu na suchu, tak jsem si po mistrovství dal oddech. Do budoucna budu vědět, že musím začít trénovat hned a pauzu si dát až s ostatními, abych to neměl celé přetočené. Špatně jsem si to tehdy vyhodnotil. Teď už jsem se do toho dostal, makám na tom,“ zamýšlel se Čiliak.

Rozchytal se tak, že Zlín mu v závěru kalendářního roku dal v zápasech přednost před Liborem Kašíkem, přestože bylo jasné, že slovenský gólman hostování ukončí.

K novým zkušenostem, které do sebe ve Zlíně nasál, patří právě i opětovné setkání s Kašíkem. Krátce se minuli už v minulé sezoně v Brně, kdy se tam Kašík mihl a Čiliak se právě vracel ze Slovanu Bratislava.

Kašík se chvíli poté zvedl a odebral se do Zlína.

„Něco jsme si o tom řekli, možná na něco máme trochu jiné názory, ale neměli jsme spolu problém. On svoje působení v Brně viděl ze svého pohledu, já ze svého. Podle mě mu pomohlo, že pak šel do Zlína, do svého prostředí. Byl v Kometě, nešlo mu to tak, jak si představoval, o tom jsme se bavili,“ popsal kontakt s Kašíkem jeho nedávný záskok.

Více se ve Zlíně setkával s mladým Danielem Hufem, což je 20letý zlínský talent s vizí prosadit se v budoucnu. „Když už jsem tam byl, snažil jsem se o Hufína lehce starat a něco mu dát,“ přiznal Čiliak. S tím, že kolikrát to nebyla úplně snadná role. „Musel jsem ho trochu krotit. On byl strašně divoký v hlavě. Jsme kamarádi, snažil jsem se mu pomáhat a myslím si, že by určitě mohl naskočit na nějaké zápasy. Chytat stabilně je strašně těžké. V Prostějově (v 1. lize) se ukazuje dobře a já bych se nebál ho do branky dát,“ nadhodila hvězda Komety na adresu mladíka se sedmi extraligovými duely ve statistice.



Čiliak dopředu varuje, že nedělní derby s Berany nebude pro Kometu snadnou záležitostí. „Viděli jsme, že jsme mohli hrát s každým. Porazili jsme Plzeň, pak Kladno, v Liberci jsme prohráli 1:2, ale mohli jsme brát nejméně bod. Bude těžké proti Zlínu hrát. Uvidíme pátého, Zlín je rozjetý, kluci se tam po příchodu trenéra Svobody uvolnili, rozvázaly se jim ruce, on jim dal jistotu. Něco na ně musíme vymyslet,“ řekl Čiliak.