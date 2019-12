Zlín mi zůstane v srdci, přiznal dojatý Čiliak před návratem do Brna

„Ukázali jsme, že jsme na nějaké vlně a hrajeme dobrý hokej. Bylo to výborné od začátku do konce,“ liboval si Čiliak, který ve Zlín strávil tři měsíce. Odchytal 18 zápasů a pomohl k deseti výhrám.



Zkuste srovnat Zlín před třemi měsíci a dnes...

Teď už je to Zlín, který má být, který má bojovat o přední příčky. Kluci na to měli pořád, mužstvo se jen nakoplo. Věřil jsem nám od začátku. Teď se dostáváme tam, kam patříme.

Co vám osobně dalo hostování ve Zlíně?

Nejvíc to, že jsem poznal super lidi od rolbařů po posledního chlapa na stadionu. Strašně si toho vážím. Chtěl bych poděkovat klukům v kabině, vedení, lidem kolem hokeje, fanouškům. Neskutečné.

Diváci vás po zápase s Kladnem ocenili skandovaným pokřikem. Co jste na to říkal?

Celkem mě to dojalo. Bylo úžasné, jak mě přijali. Kdyby mi někdo při příchodu do Zlína řekl, že to zažiju, nevěřil bych mu. V zápase i po něm jsem měl v sobě plno emocí, vážím si toho.

Potěšila vás vychytaná nula?

Nula je bonbonek, ale na to nehraju. Hraje se na tři body, ty jsou důležité. Ale mám ještě nějaký cíl, který jsem si dal a chci ho splnit.

Jaký?

Devět bodů ze tří povánočních zápasů. Čeká mě ještě zápas v Liberci, pokud budu chytat, a pak už se přesunu domů.

Postoupí Zlín do předkola i bez vás?Věřím mu. Kluci jsou super, dali mi toho hodně. Vzal jsem si z nich to nejlepší a teď už půjdu zase tam, kam patřím.

Kometa narazí na Zlín už 5. ledna. Jak se na zápas těšíte?

Bude to těžké. Zlín mi zůstane v srdci, nemůžu proti němu říct nic zlého. Děkuju všem, že jsem tady mohl být. Ale všechno jednou končí a už se těším na kluky v Brně, na fanoušky, na všechny kolem. Možná jsem ukázal, že je to Morava a hokej spojuje, možná tak zápasy budou vypadat.

Už jste mluvil s brněnským majitelem Liborem Zábranským?

Byli jsme spolu v kontaktu, ví všechno. Máme spolu dobrý vztah a pokračujeme v tom. Teď už budu mít úlohu v Kometě. Od prvního si na to nastavím hlavu. Mám jediný cíl a za tím si půjdu.

Je pro vás lepší vrátit se do Komety, kterou opět trénuje Zábranský?Určitě, ale ani proti trenéru Fialovi nemůžu říct nic špatného. Ale pan Zábranský tam patří a doufám, že už ho nenapadne nic takového, aby odcházel.