Musíme být pokorní a nelítat ve výšinách, nabádá zlínský útočník Fořt

„I když nevím, jestli ty tři tisíce diváků navíc přišli na nás, ale to je jedno. Fandili nám a za to jim obrovsky děkujeme,“ prohodil Tomáš Fořt, který si do osobních statistik zapsal gól a dvě asistence.



„Vyprodáno!,“ hlásily dva dny před svátečním zápasem webové stránky klubu, přestože bylo víceméně jisté, že majitel Rytířů do Zlína nedorazí. Poranění přitahovačů nestihl vyléčit.

„Jarda zkoušel ostřejší trénink, ale na zápas se necítil. Prognóza jeho návratu není,“ oznámil na tiskové konferenci za trenérský štáb Kladna David Čermák.

S rozparáděnými Berany by však ani slavná „68“ asi nic nezmohla.

„Zlín byl ve všem lepší, podal výborný výkon, přehrával nás po celý zápas,“ gratuloval Čermák domácím k jasnému vítězství.

„Netvrdím, že to byl náš nejlepší zápas sezony, ale byli jsme dominantní, silní s pukem. Přišlo mi, že si všichni věří, že dělají správné věci. A když měl soupeř šance, tak je Čilo pochytal,“ zmínil Fořt brankáře Marka Čiliaka, který v posledním domácím startu za Berany vyčapal svoji třetí letošní nulu.

Zatímco v předchozích dvou vzájemných zápasech se zlínští hokejisté zmohli pouze na jeden přesný zásah, teď jim stačilo jedenáct minut, aby Godlu dvakrát překonali.



„Začátek utkání nebyl z naší strany ideální, ale góly nás uklidnily,“ pověděl hlavní kouč Zlína Robert Svoboda.

Pak už to byla od jeho týmu suverénní jízda. Ani za rozhodnutého stavu domácí nepolevili. Poslední a šestou ránu zasadil bezmocným Rytířům pět sekund před koncem Kubiš.

„Říkali jsme si, že si nesmíme myslet, jací jsme hráči a dělat na ledě blbosti. Nechtěli jsme dostat zbytečný gól, abychom je nenakopli,“ povídal Fořt po nejklidnější domácí výhře sezony. „Když jsme předtím otáčeli výsledek proti Vítkovicím a Olomouci, bylo to emotivnější, ale body se počítají stejně.“

Ač šňůra čtyř výher vynesla Berany na deváté místo s bezpečným odstupem od posledních Pardubic, snaží se přehnanou euforii krotit.



„Nemám rád, když se říká, jak jsme úžasní. Chvála je sice pěkná, ale člověk se více poučí z prohry nebo neúspěchu. Musíme být pokorní, nelítat ve výšinách,“ nabádá centr elitní lajny Zlína, který dnes zkusí překvapit na ledě vedoucího Liberce. „Po posledním výkonu tam nemůžeme jet se sklopenou hlavou, že to zkusíme. Věřím, že nějaké body odvezeme.“