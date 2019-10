Pomůže to mně i Kometě, říká brankář Čiliak o hostování ve Zlíně

„Těším se na to. Budu chytat zápasy, což mi chybí, potřebuji hrát. Tohle je ta nejlepší varianta,“ říká přesto Čiliak k tomu, proč do konce roku opouští Kometu Brno, kde jeho místo jedničky převzal pevně Karel Vejmelka. Přes tuto konkurenci se slovenský reprezentant do branky ještě v sezoně nedostal.

Jdete si do Zlína zachytat na vlastní žádost?

Dohoda byla oboustranná. Nějak jsme si sedli a domluvili jsme se, že to bude nejlepší jak pro mě, tak pro Kometu. Kája (Vejmelka) má formu, tam není co měnit a já to tak chápu. Chytat ale potřebuju a pro klub bude taky lepší, když bude mít rozehrané dva gólmany. Tohle (výpomoc Zlínu) je nakonec ideální situace.

Jak dlouho se řešila?

Dneska (ve středu) jsme si sedli.

A hned jste se dohodli?

Nevím, jestli mezi kluby něco probíhalo. Četl jsem, že byly nějaké plány Zlína s Klimešem (třetí brněnský brankář), ale já jsem přišel s tím, že pro mě a pro Kometu bude nejlepší, když budu chytat, a taky pomůžu Zlínu. Přece jen je to moravský tým, takže jestli jim můžu pomoct, tak budu rád, a oni pomůžou mně tím, že budu chytat.

Pravda, práce byste tam měl mít dost. Zlínu se nedaří a je poslední. Nevadí vám to?

Zažil jsem to, když jsem začínal v Kometě. Taky jsme nebyli na špici a pak jsme udělali stříbro. Každá sezona je jiná. Já jdu do Zlína s čistou hlavou a snad jim pomůžu se zvednout.

Nejsou ševci rivalem Komety?

Celkově pro Kometu asi rival jsou, mezi kluby to bývají derby, ale já to tak neberu. Nějak se v tom nepitvám.

V neděli ale proti Kometě chytat nemáte, platí to?

Řekl jsem, že chytat nebudu. Nechci.

Proč? Bylo by vám nepříjemné v Brně inkasovat jako soupeř?

Prostě nechci chytat proti Kometě. Nepřemýšlel jsem o tom, jak by zápas dopadl, na to nemá výsledek vliv.

Tahle nezvyklá situace začala krystalizovat už na začátku sezony, kdy si Vejmelka vybojoval místo jedničky. Jak jste s touto novinkou pracoval?

Pomáhal jsem Karlovi, který má formu. Vyhrává se. Myslím, že tam nebyl důvod něco měnit.

Cítil jste na sobě, že příprava nebyla ve vašem podání ideální?

Nebral jsem to tragicky, nepitval jsem se v tom. Samozřejmě jsem ale věděl, že tam (v přípravných zápasech) byly některé chyby. Nebylo to takové, jak by to mělo být, ale nepitval jsem to.

Myslel jste si, že extraligu i tak začnete v brance vy?

My se v Kometě o všem bavíme. To není tak, že vám to někdo řekne z hodiny na hodinu. My jsme to probírali a převážila ta lepší varianta. Karel chytal dobře. Vyhrává se, což je důležité.

A vy, který míváte skvělá play off, máte začátek sezony na ladění formy?

Však jasně, já mám čas! (směje se) Nebral jsem špatně, že nechytám, ani teď to neberu špatně, že jdu chytat jinam. Jenom říkám, že pro mě i pro Kometu bude lepší, když budu chytat. Budu doma, ve Zlíně budu spát jen před zápasem a po zápase, jinak budu dojíždět.

Existovala varianta, že byste jezdil chytat první ligu za Třebíč, abyste se udržoval, a čas od času šel do branky Komety?

Tak ale je lepší chytat v extralize než v první lize, ne? Vyřeší se to takhle. A já z Komety neodcházím, jdu jenom chytat jinam a pak se vrátím.

Masku si kvůli Zlínu asi nepřemalujete, že?

Ne, to opravdu ne. (směje se) Je to strašně narychlo, ani bych to nestihl. Ani jsem o tom neuvažoval, neřešil jsem to, abych pravdu řekl.

Kdybyste ve Zlíně vydržel delší dobu, tak už byste proti Kometě příští zápas chytal?

Ne, nechci proti ní nastoupit, to tak zůstane. Ještě by Zaťa (Martin Zaťovič) z toho měl komplexy, kdyby se nemohl prosadit. (úsměv)

zápasů proti Zlínu má na kontě za Kometu. Dvanáct z nich skončilo výhrou Brna.