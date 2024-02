Anděl procitl po 70 zápasech bez gólu. Hrozné číslo, oddechl si

„To je hrozný číslo,“ ušklíbne se. Až v pátek to skutečně přišlo. A poprvé v kariéře hned dvakrát! Proti silné Spartě. Jenže ani dva zásahy centra čtvrté lajny domácím na body nestačily. „To mou radost kazí,“ povzdechl si.Olomouc – Sparta 2:4.

Anděl dvakrát srovnal stav, když si počínal kurážně v předbrankovém prostoru. V 11. minutě sudí správně nepískali zakázané uvolnění po nahození Černého, protože si všimli, že Forman znemožnil nadzvednutou hokejkou Andělovi hrát kotouč.

Orsava následně využil zaváhání zadáka Moravčíka za bránou a vypíchl puk k Andělovi, který Kořenáře překonal poprvé. Zapumpoval pěstmi, zakřičel jako lev: „Konečně! Nechtěl jsem jako útočník skončit základní část s nulou.“

Možná si vlastně ani nemohl vybavit, jak se takové situace slaví. Předtím se naposledy trefil v říjnu 2022 v Mladé Boleslavi. „Nebylo to nic jednoduchého na psychiku. Všichni si z toho dělali srandu. Jsem rád, že jsem to prolomil,“ líčil.

Tak dlouho znovu čekat nemusel. Ve 43. minutě zase dorážel kotouč do odkryté branky po dravém průniku Pláška. Anděl využil i toho, že bek Kempný ztratil hůl: 2:2! „Jsme rádi, že mu to tam padlo. Není vysoký, ale šel do brankového prostoru, odkud padají góly. Doufám, že ho to posune dál, i co se týče sebevědomí,“ přál mu Petrovický.

„Šancí jsem měl v sezoně hodně, říkal jsem si, že to už snad není ani možné, kolikrát to byly tutovky, ale věřil jsem, že jednou se to musí změnit,“ vyprávěl Anděl, co dostal Spartu na povel. Mimochodem, i svůj první extraligový gól vstřelil Spartě.

Teď byl vděčný, že ho trenéři podrželi v sestavě navzdory půstu: „Nebylo pro ně ideální mít útočníka s nulou gólů.“

Leč olomoucký hrdina se přimotal také k rozhodující trefě v 52. minutě. Stejně jako parťáci Knotek s Ondruškem nedokázal sebrat kotouč Davidu Vitouchovi, puk pak vyplaval před branku, kde do něj Hrabík plácl bekhendem a překonal Konráda. Skóre uzavřel Forman do prázdné klece při domácí hře bez brankáře.

Snad ještě víc mohl domácí štvát druhý gól Sparty, který dal Řepík po ležérní rozehrávce Konráda. I tak Mora potvrdila, že je ve své plechové hale extra silná, prohrála v ní poprvé v novém roce.

„Doma jsme fakt silní a můžeme tady hrát s kýmkoli. Musíme takové zápasy předvádět i v play off a bude to dobré,“ věří Anděl. „Výborná podpora fanoušků, dostanou soupeře pod tlak. Na každý domácí zápas se těšíme. Fanoušci nás podporují, i když se nedařilo.“

V pátek to však nestačilo. Druhá Sparta vyhrála už pošesté v řadě. „Na to, že mají takovou formu, jsme s nimi hráli naprosto vyrovnaně. Rozhodly bohužel hloupé góly,“ litoval Anděl.

Hokejisté Olomouce se radují po vstřelené brance.

Pět a půl tisíce diváků vidělo ochutnávku z play off. Urputný hokej plný soubojů nenabízel mnoho vyložených střeleckých pozic, zato mantinely duněly. Když místní drsňák Jan Švrček dohrál po odpískání útočníka Kousala, sudí Hribik jej varoval: „Hej, tohle ne! Pak přijede Kassian, a co uděláš?“

„Tak dáme bitku, no,“ prohodil Švrček.

„Jo?“ ujistil se rozhodčí, zda si to vážně bude chtít rozdat s vyhlášeným bitkařem z NHL. Na to nedošlo, třebaže Kassianovu tvrdost pocítili mnozí, nejvíc obránce Sirota, jehož sundal u hrazení.

Olomouc chce ve finiši přeskočit osmý Hradec a začít vyřazovací část doma, kde si věří. „To by bylo výborné,“ kývne Anděl. Další možnost roztáhnout křídla bude mít v neděli znovu doma proti Vítkovicím.