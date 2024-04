Save is dead. Co kurážné Slovensko předvede na světovém šampionátu?

Třebaže s hokejovou Olomoucí, kde dělá pobočníka trenérovi Janu Tomajkovi, vypadl už v předkole play off s Libercem, dlouhé lelkování si Róbert Petrovický nedopřál. Jen týdenní volno a už si zase plní povinnosti u slovenské reprezentace jako asistent uznávaného kouče Craiga Ramsaye. Mistrovství světa startuje za měsíc. „Šampionát v Česku je velmi populární. Můžeme očekávat skvělý turnaj,“ řekl světový šampion a trojnásobný účastník olympijských her v pořadu Z voleje.

Těší ho velký zájem hráčů i fanoušků o mistrovství. „Praha a Ostrava strašně lákají. Každý by se rád dostal do týmu,“ kvituje. A to včetně krajánků působících v ruské KHL, jež slouží jako propaganda válce na Ukrajině, kterou Rusko okupuje. Na Slovensku je to velké politické téma a rozhodnutí o tom, zda s nimi Ramsay počítá, či nikoli, má padnout brzy. „Mluví se o tom stále. Za pár dní se to rozhodne. Já bych to nekomentoval. Jsou věci, proti kterým jsme všichni,“ pověděl Petrovický opatrně.

S hvězdným Slafkovským. Stáli také o Konráda

Počítá s účastí hlavní ofenzivní hvězdy slovenského hokeje Juraje Slafkovského, pokud s Montrealem nepostoupí do Stanley Cupu. „Měl jsem ho ve dvacítce, kam jsem si ho vybral jako mladého chalana. Poprvé jsem ho viděl, když stál ke mně zády. Zarazil jsem se, jak je velký, silný. Má všechny předpoklady, aby byl velmi kvalitní hráč,“ nepochybuje Petrovický. „Už toho dost ukázal na šampionátu i olympiádě. V Montrealu to není jednoduché, trvá, než si zvyknete, ale už se rozbíhá. Pomůže nám. Má výborné fyzické parametry,“ dodává někdejší útočník se dvěma sty starty v NHL.

Jako soupeř se tam potkával i s koučem Ramsayem. Spolupráci s třiasedmdesátiletým expertem si pochvaluje. „Hokejová praxe s panem Ramsayem je neuvěřitelná. S jakou trpělivostí dokáže vysvětlit věci. Mám štěstí, že můžu u toho být a poznat takového člověka,“ považuje si. „Je otevřený. S radostí si poznatky posouváme dál.“

Jaký styl razí? Kurážný, bruslivý. „Preferují se hráči s výborným pohybem. Rád říká, že bezpečnost je smrt. Save is dead. Tedy že bránit je přežité. Musíme stále hrát, být aktivní, bruslit, napadat šedesát minut,“ shrne Petrovický.

V nominaci by rád viděl i šestatřicetiletého brankáře Olomouce Branislava Konráda, který ovšem kvůli zdravotním patáliím místo v národním týmu přenechal jiným. „Mluvil jsem s ním, je to interní, ale myslím, že je stoprocentně rozhodnutý, že na mistrovství nepojede,“ lituje Petrovický. „Braňo měl velmi dobrou sezonu, držel nás. V Olomouci s ním stále počítáme jako s jedničkou.“