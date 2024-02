Navrátil se trefil pošestnácté, leč v poslední šanci i střelec selhal

Devátí kohouti prohráli s desátými Ostravany v sousedské úmorné bitvě, jež příliš krásy nenabídla.

Hosté po sedmi inkasovaných gólech od Českých Budějovic přijeli na Hanou skutečně poctivě bránit a v této činnosti jim tolik ani nevadilo, že se do sestavy nevešel ofenzivní tahoun Dominik Lakatoš. Na konci první třetiny je poslal do vedení v přesilovce Rihards Bukarts, od jehož nohy se odrazilo nahození beka Percyho tak příhodně, že neměl problém zamést kotouč hokejkou za ležícího Konráda. Zbytečné vyloučení zkušeného Klimka v útočném pásmu muselo domácí mrzet.

Uplynulo jen 27 vteřin ze druhé třetiny, vítkovický Fridrich zavezl puk do pásma, Zdráhal přihrál přes celou šířku a Barinka z vrcholu kruhu střelou přes beka Ondruška z první navýšil na 2:0. „Nezačali jsme dobře, trošku to s námi zacloumalo,“ vypozoroval olomoucký trenér Jan Tomajko. „První půlku zápasu měly Vítkovice lepší reakce, všude byly o krok dřív a my jsme s tím měli problémy.“

Centr Jan Knotek kývl: „Podepsal se na nás náročný zápas se Spartou, chyběl nám krok. Přišlo mi, že celý zápas jsme jezdili do kopce.“

Vítkovice pak přepnuly do úsporného módu – nahodit, vyhodit. Domácí téměř nepouštěly do šancí.

„Vítkovice výborně bránily, těžko jsme se prosazovali. Nedostali jsme se k žádným dorážkám, hodně těžký zápas,“ povzdechl si Tomajko. „Byli jsme málo pohotoví v útočném pásmu. Když jsme mohli vystřelit, přehrávali jsme to, pak se to už zavře a je to těžké. Pohotovost je proti takové obraně základ.“ Do největších šancí Mory se dostal Knotek, ale tomu to v tomto ročníku nelepí a bilanci čtyř tref nevylepšil.

„Měl jsem problém s ledem, puk mi nechtěl sednout na placku. Čtyři góly mě trápí, chtěl bych víc. Vypadl jsem z přesilovek,“ litoval.

Další ofenzivní opory týmu Macuh, Nahodil či Bambula si nepřipsali ani jednu střelu na Klimeše.

I proto po nevyužité přesilové hře Jan Bambula jen vztekle praštil holí do mantinelu a skočil na střídačku.

Přesilovky jsou vůbec téma na Hané. V posledních šesti zápasech nevyužili kohouti ani jednu, mají nejhorší úspěšnost v extralize.

Zmar v neděli ukončil v 52. minutě Navrátil, jemuž na kruh nabíjel Kusko. „Gól však přišel pozdě,“ řekl Tomajko. Tlak přeci jen sílil.

V čase 58:30 dotlačili puk i s Klimešem za čáru, sudí však hru přerušili.

Potom přišla dělovka Siroty, dorážka Navrátila a smutné pohledy domácích.