Zase dvakrát za nula. Série litvínovských krachů bobtná

„Všechny naše zápasy jsou jako přes kopírák. Vždycky hrajeme dvě třetiny dobře a v jedné třetině si prohrajeme celý zápas. Hlavně hráči z prvních dvou formací by se nad tím měli zamyslet. Už by bylo na čase, aby s tím začali něco dělat. Kdybychom dávali osm gólů, tak jich můžeme šest dostávat. Ale za těchto okolností jich inkasujeme hrozně moc, musíme se naučit vyhrávat zápasy třeba 2:1,“ velí litvínovský kouč Vladimír Růžička.

V Olomouci Verva skvěle začala, ale vše zhatila druhá třetina hrůzy, Litvínov ji projel 0:4, a pak už manko marně doháněl.

„První třetina byla z naší strany výborná. Měli jsme v ní hodně šancí, ale dali jsme bohužel jen jeden gól. Druhá třetina byla naopak katastrofální, soupeř nám dal čtyři góly a rozhodl zápas. Třetí třetinu jsme se s tím pokusili něco udělat, dostali jsme se do hry na 3:4, ale nepodařilo se nám to dotáhnout a dostali jsme gól do prázdné branky,“ litoval Růžička.

Také ve Vítkovicích vedl Litvínov po Estephanově trefě, jenže domácí Lakatoš gólem do šatny vyrovnal a Chlán v úvodu druhé části otočil skóre. Wesley sice dorovnal na 2:2, ale pak přišel zase nevídaný litvínovský výpadek – v rozmezí 35. a 41. minuty hosté třikrát inkasovali a bylo po nadějích.

„Nastoupili jsme proti organizovanému soupeři a chtěli jsme do utkání vstoupit podobnou hrou. Trpělivě a bez chyb. Myslím, že se nám to v úvodu utkání dařilo. Trošku nás mrzí inkasovaná branka v oslabení, protože víme, že Lakatoš střílí na první tyč, přesto takhle skóroval. Tento gól ovlivnil charakter druhé třetiny, kde byli domácí lepší. Třetí třetina byla bohužel znovu ovlivněna brzkou brankou v naší síti. Snažili jsme se pak ještě skóre dotáhnout, ale už to bylo marné,“ mrzelo litvínovského asistenta Karla Mlejnka.

Už po úterní domácí porážce s Pardubicemi 0:1 po nájezdech napochodovali fanoušci Litvínova před kanceláře vedení klubu a hlasitým pokřikem „Hynek ven!“ žádali hlavu generálního manažera. Jejich důvěru nemá už ani kouč Růžička. Vervu aktuálně dusí série sedmi porážek v řadě. Dojde u odpadlíka ke změnám?