Tomek vyčaroval první nulu pro sebe i Litvínov: Chytám svou šanci

Výkon slušný, ovšem prohra. Hokejový Litvínov ztratil v extralize už pět zápasů v řadě; naposledy v úterý doma s Pardubicemi 0:1 po samostatných nájezdech. A v tabulce je dál poslední.

„Naši hráči hodně dřeli. Pardubice mají silné mužstvo a nebylo to nic jednoduchého. Je škoda, že se nám v prodloužení nepodařilo vstřelit gól, protože jsme tam ujeli. Byla to velká dřina, ale bohužel bereme jen bod,“ litoval litvínovský kouč Vladimír Růžička, z bídné série rozmrzelý: „Osobně to špatně koušu, není to dobré.“

Domácí zbrzdil úvod, Freibergs vyfasoval za úder do Koffery hlavy pět minut a trest do konce utkání. Včera mu disciplinárka vystavila stop na tři zápasy. „Pardubice nás zamkly, naštěstí jsme oslabení ubránili. Tím byla první třetina hodně poznamenaná. Ve druhé chodily Pardubice do rychlých protiútoků, nám se párkrát povedly nějaké šance, ale na obou stranách chytali výborně brankáři. A třetí část byla v podstatě o tom, kdo dá gól, ten vyhraje,“ hodnotil litvínovský kouč. „A my góly nestřílíme, přitom jsou kořením hokeje. Na tu vzpruhu čekáme.“

Verva se o únik ze dna pokusí v pátek v Olomouci. „Musíme se odrazit velkou bojovností.“