Pět zápasů, pět výher. Hokejové Vítkovice doma zatím kralují

„Ale přijel těžký soupeř, který má velkou sílu v útočné fázi. Nám se začátek nepovedl a museli jsme dotahovat,“ upozornil vítkovický kouč Miloš Holaň.

Hosté se dostali do vedení v přesilovce, když Šimon Stránský uvolnil Giorgia Estephana. „Měli jsme solidní první třetinu. Jenže pak přijdou pasáže, kdy přestaneme hrát a dostaneme gól ze všeho,“ posteskl si Šimon Stránský.

Vítkovičtí vyrovnali v poslední minutě první třetiny přesnou dělovkou Dominika Lakatoše, který potrestal vyloučení Matúše Sukeľa. „To nás trošku mrzí, ta inkasovaná branka v oslabení. Přitom víme, že Dominik Lakatoš to umí trefit na první tyč,“ litoval litvínovský asistent trenéra Karel Mlejnek. „Nastoupili jsme proti organizovanému a trpělivému soupeři a chtěli jsme to hrát podobně – trpělivě bez chyb. Jenže charakter druhé třetiny tomu neodpovídal. Domácí byli lepším týmem.“

Vítkovičtí svou herní převahu demonstrovali i gólově – ve 22. minutě skóroval Petr Chlán, ve 35. minutě Tobias Lindberg a ve 40. minutě zakončil souhru elitní formace Peter Mueller. „Ve třetí části znovu přišla brzká branka (ve 41. minutě se trefil Willie Raskob). Naše snaha se dotáhnout pak už byla bohužel marná,“ líčil Mlejnek.

„Nabádali jsme hráče, že to bude boj, že to bude o organizované obraně. My jsme naši sílu ukázali ve druhé třetině, kdy jsme otočili skóre. Pomohly nám góly ze šatny a taky do šatny,“ konstatoval Miloš Holaň. „Litvínovští to ale nezabalili, pořád byli hodně nepříjemným soupeřem. Naši kluci to odbojovali a udrželi. Patří jim dík, že v sobě našli vůli k vítězství, které nebylo jednoduché,“ doplnil ostravský kouč.

„Vítkovice mají silné mužstvo, dobře poskládané. Jsou výborní dopředu, mají hráče, kteří dají gól, udělají rozdíl, k tomu v obraně velké beky a v bráně Stezku. Ten chytá ve formě. Letos se jim daří,“ ocenil ostravský celek exvítkovický Šimon Stránský, který nastoupil v Ostravar Aréně poprvé jako člen hostujícího týmu.

Byť si připsal asistenci u první branky Litvínova, návrat do Ostravy pro něj veselý nebyl. „Moc jsem se sem těšil. Bohužel nemáme ani bod.“