Bodujeme díky fanouškům, děkuje vítkovický Fridrich na tribuny

„Povedlo se mi to asi po roce a půl. Bylo to zvláštní tím, že v první třetině jsem částečně zavinil gól v oslabení. A potom jsem se na ty tři body ani tolik nenadřel. Ale takový zápas jsem už potřeboval, aby mě nastartoval. Snad budou dál přicházet týmové i osobní body,“ povídal Petr Fridrich.

Doma jste ještě neztratili ani bod. Čím to je?

Těch zápasů ještě tolik nebylo... Ale určitě je to fanoušky. Letos jich chodí opravdu hodně, v hale je výborná atmosféra. Nám se daří dávat góly, k tomu hrajeme poctivě do obrany. A oproti předchozím sezonám rozdíl je, že dokážeme skórovat víckrát za sebou.

Překvapil vás něčím Litvínov?

Na začátku to byl úporný boj, hrají to jednoduše, protečovávají puk do útočného pásma. Naše síla je překlopit zápas na naši stranu.

Stejně jako v pátek proti Liberci jste museli dotahovat. Ukazuje to vaši sílu?

Ukazuje, ale musíme si na to dát pozor. Proti jinému soupeři se nám to může stát osudným. Zatím to dokážeme otočit, během minuty dvou. Dostane nás to na koně.

Takže klíčová byla druhá část?

Tam se zápas lámal. Jako v minulých utkáních doma jsme dali dva rychlé góly, zaskočili jsme je, odskočili do rozhodujícího náskoku a kontrolovali to do konce.