Reichel a Kočí asistenty v Litvínově, odvolaný Růžička jde k dorostu

„Ano, ráno jsme s Vláďou vedli dlouhý hovor, kam směřovat naši spolupráci. Dohodli jsme se, že bude u dorostu, který potřebujeme trošku rozhýbat. Máme spoustu šikovných kluků. Vláďa svým jménem budí u rodičů a mladých hráčů pozornost a svojí prací i respekt. Doufám, že ukáže, kam má hokej směřovat,“ uvedl Kamil Havelka, šéf litvínovské mládeže, která pracuje odděleně od A-týmu.

Nový trenérský štáb vedl už úterní trénink, byť ne v kompletním složení. Reichel se připojí ve čtvrtek. Vrací se z hokejového kempu v Bulharsku. Jednapadesátiletý proslavený útočník je jednou z ikon českého hokeje, kapitánem zlaté generace, olympijským vítězem z Nagana a trojnásobným mistrem světa. V NHL nasbíral včetně bojů o Stanleyův pohár 900 startů. O deset let mladší Kočí, bývalý obránce, působil v zámoří s vizitkou bitkaře. K áčku se přesouvá z mládeže, pracoval v juniorce.

„Zkušenosti Davida Kočího přijdou vhod naší defenzivě,“ řekl generální a sportovní ředitel klubu Pavel Hynek s tím, že při výběru asistentů měl Mlejnek volnou ruku. „Jméno Roberta Reichela není třeba dlouze komentovat. Jsme velmi rádi, že nabídku přijal, je to litvínovský patriot a srdcař a chce Karlovi i litvínovskému hokeji pomoci. I proto dohoda zohledňuje jeho dosavadní nasmlouvané závazky, které mu klub umožní splnit a dokončit.“

V pondělí představenstvo klubu na mimořádném zasedání odvolalo Růžičku i jednoho z jeho asistentů Daniela Brandu po sedmi porážkách v řadě. Verva ze čtrnácti zápasů vyhrála pouze dva, má devět bodů a čtyři jí schází na předposlední Kladno.

„Pozici trenérů jsme začali řešit v sobotu po páteční porážce v Olomouci. Čekali jsme, jak dopadneme ve druhém utkání na výjezdu ve Vítkovicích. Zvažovali jsme více variant trenérského týmu, pro Karla Mlejnka rozhodla jeho dosavadní odvedená práce. A dává to smysl i kvůli kontinuitě, mužstvo zná,“ objasnil Hynek. Mlejnek k chemikům přišel před sezonou jako Růžičkův asistent, předtím působil ve stejné roli i u české reprezentace, tu juniorskou vedl jako hlavní kouč. Na klubové úrovni koučoval Karlovy Vary a Sokolov, jako asistent s Libercem prošel až do finále extraligy.

Únik z posledního místa a boj o play off je jasným cílem nového realizačního týmu. „Od každé trenérské změny si klub slibuje zlepšení, u nás to platí dvojnásob. Když jsme po nepodařeném vstupu do sezony dvakrát vyhráli, věřili jsme, že se nastartujeme. Bohužel se tak nestalo,“ zalitoval Hynek. „Bilance za první čtvrtinu je špatná, devět bodů je málo. Takže za odvoláním Vládi Růžičky nehledejme nic jiného než výsledky.“

Posílení kádru řeší generální ředitel prakticky neustále. „Posledních čtrnáct dní jsme měli plno jmen, variant a možnosti oživení, žádný trejd ale nedával smysl. Nechceme měnit hráče na hranici čtvrté lajny. Anebo se objevila dvě zajímavá jména, jenže za křídlo chtěli centra, to bychom pak středního útočníka zase museli hledat my. Nebylo to správné řešení, proto dosud žádný trejd neproběhl. Což neznamená, že se to nestane zítra nebo za týden,“ prohlásil Hynek.

Mlejnek a spol. budou debutovat v pátečním domácím zápase s pražskou Spartou.