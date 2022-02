Obrat s Litvínovem? Útok máme neskutečně silný, říká pardubický Paulovič

Naštvaná Verva: Znovu jsme se totálně zbláznili Třikrát vedli hokejisté Litvínova o dva góly, ani to jim nestačilo na výhru v Pardubicích. Jako tolikrát už zkolabovali a rupli 5:6 v prodloužení; v extralize je mučí série pěti krachů. „Vedeme o jeden nebo dva góly, ale nedohrajeme to do konce. Hrajeme celou třetinu beton, vyhazujeme puky, děláme, co máme, pak dáme gól na 5:3 a totálně se zblázníme,“ nechápal útočník Patrik Zdráhal. „Takové výkony nás stojí sezonu. Kdyby někdo spočítal, kolik zápasů jsme vyhrávali, byli bychom možná první v tabulce. Ale hokej se hraje 60 minut, když na chvíli polevíte, tak je problém,“ čertila se opora na klubovém webu. Verva je třináctá a v neděli v 15.30 hostí Karlovy Vary, konkurenta v boji o play off. Navíc se přibližuje Kladno, které je zatím na barážové pozici. „Není to jednoduchá situace. Do hlav hráčů nevidíme, ale tabulku a výsledky sledují. Musíme se dívat na sebe, co si uhraje Zlín nebo Kladno, to neovlivníme. Musíme najít způsob, jak vyhrát zápas. Zatím se nám to vůbec nedaří,“ řekl asistent Václav Sýkora.