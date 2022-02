Musíme už vyhrát, velí pardubický oslavenec Košťálek před Hradcem

Zatímco v sobotu by byla pardubická enteria arena natřískaná až po strop, v pátek od 18 hodin to bude o něco smutnější podívaná. Moderátor sice zahlásí vyprodáno, na kostce ovšem bude svítit jen číslo 1 000.

„Je velká škoda, že to takhle vyšlo a derby ještě moc lidí neuvidí. Ale taková jsou holt nařízení, my je musíme přijmout,“ krčil rameny pardubický obránce Jan Košťálek.

Ten si před čtvrtečním startem dopoledního tréninku Dynama na středovém kruhu vyslechl gratulace, oslavil totiž 27. narozeniny. „Bylo to příjemné, díky za přání,“ usmíval se Košťálek. „Před tréninkem jsem toho moc nestihl, ale na poledne jsem pro kluky řešil oběd,“ dodal.

Snad byl vydatný, síly se budou hodit. Po prohře s prvním Třincem (2:3) totiž přichází na řadu souboj s týmem, jenž se nachází o pouhou příčku níže. Druhý Mountfield disponuje na třetí Dynamo desetibodovým náskokem, v letošní sezoně navíc rivala porazil dvakrát ze tří případů. Případná celková nelichotivá bilance 1:3 na zápasy po základní části by se tedy v Pardubicích rozhodně nelíbila.

„Je to derby, jako vždy to bude vyhecované a plné ostrých soubojů. Půjdeme do toho naplno, ze tří utkání jsme s Hradcem dvě nezvládli, takže teď bychom už měli konečně uspět,“ velel Košťálek.

Přehnaně nervózní ale on ani jeho spoluhráči nejsou. Na tréninku panovala dobrá nálada, dokonce i útočník Anthony Camara s ostatními laškoval. Tu se s úsměvem osekával s oslavencem Košťálkem, o chvíli později zase někomu na střídačce bránil v odložení hokejky. Často odtažitý Kanaďan je aktuálně v třízápasovém trestu a nejen derby hrát nebude, kdo už by ale Dynamu chybět neměl, je obránce Michal Hrádek, u kterého je po doléčení naštípnuté ruky ve hře pozice sedmého obránce.

Dvacetiletý zadák se již ve čtvrtek rozehrával za juniorku v utkání ve Vítkovicích. „V poslední době nás teď bylo často v obraně jen šest, takže hráči jsou pořád v tempu. Pro mě osobně je to ale asi stejné, jako když hrajeme na sedm beků,“ nehledal rozdíly Košťálek.