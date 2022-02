Říčka s Camarou budou vepředu cítit, těší se pardubický trenér Král

„Věřím, že s nimi budeme vepředu silnější a produktivnější. Řeka i Cam budou cítit, což by mělo ubrat práci obraně, kde máme naopak trochu problémy. Tři zraněné hráče, musíme to lepit,“ povzdechl si kouč Pardubic Richard Král.

Dynamu chybí Jan Kolář, Dennis Robertson a Michal Hrádek. První jmenovaný léčí zlámanou čelist, Robertson zase musel odstoupit z utkání ve Vítkovicích (prohra Dynama 1:4) kvůli zlomené ruce. Oba budou chybět ještě asi měsíc, nejblíže zapojení do sestavy je Hrádek, jehož ruka byla „jen“ naštípnutá a jeho návrat se očekává zhruba za týden či deset dní.

„Michal už nějakou dobu s týmem trénuje, ale ještě to není ideální. Bude záležet především na jeho pocitu, u Koláře s Robertsonem už je to horší. Snad stihnou play off,“ doufal Král.

Rázem se tak jako velmi důležité jeví angažování dvou cizinců do zadních řad Jurije Sergijenka a Matta Petgravea. Američan do své premiéry ve Vítkovicích nastupoval jako sedmý bek, ovšem kvůli Robertsonově zranění nakonec odehrál solidních devatenáct minut.

„Zvládl to slušně. Čtyři dny netrénoval kvůli covidu, cestoval, připojoval se k novému týmu... Měl to složité, ale věřím, že v závěru sezony bude platným hráčem našeho kádru,“ řekl Král.

Podobnou porci Petgrave pravděpodobně dostane i proti Kometě, jelikož Dynamo nastoupí jen se šesti obránci. Na tréninku mělo k dispozici několik beků z juniorky, ti však budou v pátek bojovat se svým týmem o postup do play off na ledě Českých Budějovic a v sobotu v závěrečném utkání základní části v rakouském Salcburku.

„Každý chce hrát co nejvíc, takže šest obránců je nakonec optimálních. Proti Brnu nastoupíme takhle, co bude v neděli (Dynamo hraje od 18.05 v Třinci), to uvidíme,“ plánoval Král.

Jeho tým pořád v tabulce drží třetí pozici s poměrně pohodovým náskokem na příčky zajišťující jen předkolo play off, potřeboval by ale uspět. Tým zvyklý vyhrávat získal tři body naposledy koncem ledna pět zápasů zpátky. Konkrétně Kometu Dynamo ze tří dosavadních pokusů porazilo jednou 3:2 po prodloužení.

„Musíme se dobře připravit. Kometa je těžký soupeř jako všichni ostatní v extralize, ale věřím, že to zvládneme a konečně zvítězíme,“ nepochyboval Král.