Litvínov proti Liberci: retro dresy ano, retro hokej ne

„Budu se věnovat tomu, aby naše hra byla víc přímočará, jednoduchá, do brány. Uvidíme, jestli se o tom hráče podaří přesvědčit,“ tvrdil po svém nástupu Šlégr.

I odvolaný Milan Razým razil hokej bez zbytečných kudrlinek a zpětných nahrávek, jenže tenhle ideál mu hráči nenaplnili. Sami to věděli. „Musíme dělat jednoduché věci, to je klíč ke třem bodům,“ velel po nedělním domácím krachu 3:4 s Kometou útočník Jakub Petružálek. Jednoduchost je slovo, které se v Litvínově kolovrátkově opakuje, jenže na ledě se neukazuje.

Bodovou snahu hatí i laciné chyby. „Bohužel jich je moc, pořád se nám nedaří eliminovat je. Budeme na tom pracovat,“ slíbil Petružálek. Jestli to mezi týmem a vyhozeným Razýmem skřípalo, nepotvrdil. „Nevím, kde se to probírá, jsou to asi jen spekulace. Jestli se o tom lidi baví... Já k tomu nic nemám.“

Litvínov - Liberec Sledujte od 17.30 online.

Fanoušci jsou však naštvaní, na zápas s mistrovskou Kometou jich přišly jen tři tisíce. „Ani se jim nedivím po tom, co jsme předvedli v předchozích dvou zápasech, doma s Třincem i v Hradci jsme si to nechali ujet během 10 minut. Diváci na to mají právo. Není to jednoduché. Tím, že jsem odsud, mě to neskutečně štve,“ doznal Petružálek.

A štvou ho i slova o odflinknutých výkonech. „Kolikrát mě mrzí, když slyším nějaké názory, ale to neovlivníme. Snažíme se v kabině udělat maximum, i když to v některých zápasech vypadá, že to je odevzdané. Ale to strčím ruku do ohně za každého z nás, že to tak není!“

Na desátou Spartu, která ve středu rupla doma s Třincem, ztrácí jedenáctá Verva tři body. A v neděli hrají v Praze spolu! Zbývají poslední čtyři kola základní části.

„Je potřeba hrát strašně jednoduchý hokej jako ostatní na nás, rvát se tam,“ zopakoval Petružálek. „Už proti Kometě byl náš projev zlepšený, viděl jsem u nás víc nasazení, bruslení, touhy po gólech.“

Dnešní partie s Libercem vypukne na Hlinkově stadionu v 17.30 a Verva se navlékne do historických trikotů z roku 1959 u příležitosti oslav šedesáti let nepřetržité účasti v nejvyšší soutěži. „Připravili jsme dresy z první sezony v lize, co se týče loga, nápisu i barev. Fotografie byly černobílé, takže jsme se radili s pamětníky a sestavili tak nejvěrnější možnou kopii původního dresu,“ prozradil šéf klubového marketingu Jan Klobouček.