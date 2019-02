Litvínov převzal Šlégr. Byl jsem měkký, vyčítá si odvolaný Razým

Šlégr povede mužstvo poprvé na pondělním tréninku.



„Vzhledem k nepříznivým výsledkům poslední doby jsme se rozhodli odvolat hlavního trenéra. Chceme se poprat o play off a tímto rozhodnutím chceme dát mužstvu impuls do závěru základní části,“ vysvětlil Šlégr.



Razým chvíli po zápase tvrdil: „Bojovat se má do konce, nejsem zvyklý něco vzdávat. Být přesvědčený, že nemám týmu co dát, nabídnul bych rezignaci sám. Od Jirky Šlégra jsem podporu měl.“

Pak si ho však Šlégr zavolal do kanceláře a oznámil mu, že končí. „Nechci se na nic vymlouvat, ale když z prvních čtyř beků ze začátku ročníku nemáme ani jednoho, je to hrozně těžké. Přišli během sezony noví kluci, koncepce týmu se narušila. Nebudu nikoho hanět. O spoustě příčin vím, ale to je naše věc interní, na veřejnost nepatří. Chyběla mi tady trošku profesionalita,“ tvrdil Razým.

Naráží na tradiční litvínovskou pohodu? „Nenarážím na nic. Ale jsem zvyklý na trošku jiný, profesionální přístup. A moje chyba byla, že jsem byl příliš měkký.“

Čtyři kola před koncem základní části je Litvínov jedenáctý, tři body ztrácí na Spartu, která má zápas k dobru.