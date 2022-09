Nejlepší v srpnu nemusí být dobrý v extralize, upozorňuje liberecký Augusta

„Když je někdo nejlepší první týden v srpnu, tak to ještě neznamená, že bude dobrý v extralize. Výsledky samozřejmě sledujeme, ale nepřeceňujeme je,“ říká Augusta.

Jak je mužstvo připravené na start nového extraligového ročníku?

Věřím, že dobře. Letošní příprava byla zvláštní v tom, že se nám nepovedlo odehrát jediné utkání v plné sestavě. Pořád nás provázela drobná nebo i větší zranění. Ale jsem přesvědčený, že do startu sezony se do týmu vrátí další zranění hráči.

Setkal jste se někdy s takovou marodkou ještě před startem soutěže?

Zranění jsou součástí hry, s tím se musíme vypořádat. Aspoň dostali šanci jiní hráči a já jsem měl možnost se na ně podívat.

Zaujal vás někdo konkrétní?

Všichni měli dobré i špatné zápasy. Ukázali, proč jsou v širším kádru, který tu v téhle chvíli držíme. Jestli někdo vylétl, bych rád hodnotil až po sezoně. Je září, všechno teprve začne.

Jak se ohlížíte za letními přípravnými zápasy, z nichž jste většinu prohráli?

V srpnu se nám moc nedařilo v ofenzivě. Jsem ale přesvědčen, že mužstvo je poskládané tak, aby góly dávalo. Pořád to byla jen příprava. Sezona je dlouhodobý proces. Určitě bych byl radši, kdybychom zápasy odehráli v sestavě, v jaké jsem si představoval. Bohužel se tak nestalo.

Jakou váhu přikládáte výsledkům z přátelských duelů?

Naše řemeslo je takové, že když se vyhrává, bojíme se, kdy začneme prohrávat, a když se prohrává, říkáme si, že to bude dobré a zase začneme vyhrávat. Některé zápasy, i když se třeba prohrály, z naší strany nebyly herně špatné. Spokojený jsem nebyl hlavně s domácím utkáním proti Litvínovu. Něco jsme si k tomu řekli a věřím, že až přijde 16. září úvodní buly, budeme nachystaní.

Takže hlavní pro vás byl herní projev?

Musíme se na to koukat tak, že letos byla příprava hodně dlouhá. Hráči mají své rutiny, někteří se rozehrají rychleji, někteří pomaleji. Když je někdo nejlepší první týden v srpnu, tak to ještě neznamená, že bude dobrý v extralize. Výsledky samozřejmě sledujeme, ale nepřeceňujeme je.

První útok hrál většinou ve složení Birner-Bulíř-Frolík, v posledním utkání jste ale udělali změnu. Jak tedy bude vypadat elitní formace?

Michal Birner s Michaelem Frolíkem jsou si typologicky velmi blízcí hráči, kteří hrají podobný styl hokeje. Asi budu tedy hledat více rychlosti a mládí na křídlo. Možná bude dobré utvořit dvojice hráčů, které doplníme mladými. Udělat páteř mužstva trošku silnější, než všechno hodit jen na jednu lajnu.

Své první starty si připsala i velká defenzivní posila Uvis Janis Balinskis. Co říkáte na jeho výkony?

Věděli jsme, proč jsme ho brali. Je to výborný ofenzivní obránce, který hraje solidně i na obranné straně hřiště. Zatím to jen potvrzuje.

Liberecký trenér Patrik Augusta debatuje s rozhodčím Reném Hradilem.

Máte před sebou čtvrtý ročník v roli hlavního trenéra Tygrů. Cítíte, že už máte vše zažité?

V hokeji nikdy nevíte všechno, žádná situace se neopakuje dvakrát. Hráči pracují každý den, my v realizačním týmu děláme totéž. Snažíme se obměňovat některé věci, abychom nezajeli do stereotypu. Je před námi nová sezona s novým týmem. Vstupujeme do ní s pokorou, ale známe svou sílu.

Kladete si nějaké speciální cíle z hlediska herního projevu?

Určitě bych chtěl mít lepší a úspěšnější přesilovku než loni. Dále bych byl rád, abychom zapracovali celkově na ofenzivě a dávali víc gólů.